Макрон объявил об открытии Нотр-Дама 8 декабря 2024 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 31 декабря, в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.

Также Макрон пригласил на открытие после реставрации собора папу римского Франциска I, передает телеканал France 2.

«Собор Парижской Богоматери откроет свои двери 8 декабря 2024 года. Для Франции это станет годом гордости за всех, кто принимал участие в его восстановлении», — сказал Макрон.

По его словам, Нотр-Дам-де-Пари будет восстановлен за пять лет, как и было обещано ранее.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел поздно вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как установило следствие, возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была.

В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.