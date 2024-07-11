Истребители F-16, которые западные страны передадут Украине, будут базироваться на территории этой страны. Об этом 11 июля сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Высказался он и о ситуации с силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Наша позиция состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы Украина могла использовать их наиболее эффективно», — подчеркнул Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что Киев должен сам отвечать за работу сил противовоздушной обороны и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран, приводит слова Салливана издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Накануне американский президент Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные США, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили намерении передать Киеву шесть истребителей.

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Комментируя передачу F-16, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия к этому готова, а их передача не повлияет на исход спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон возглавляет «банды войны».

Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.