Захарова после начала поставок Киеву F-16 заявила, что США возглавляют «банду войны»
Передача Западом истребителей F-16 Киеву свидетельствует о том, что Вашингтон возглавляет «банду войны». Такое заявление 10 июля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».
«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банды войны», — заявила дипломат.
10 июля президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что украинские военные смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией, уже этим летом. В Осло также сообщили о намерении передать Киеву шесть истребителей.
Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.
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