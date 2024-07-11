В Госдуме оценили избавление Казахстана от российских ценных бумаг

Требование Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране. Об этом депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил в четверг, 11 июля.

По словам парламентария, после вывода активов образовавшиеся пустоты нужно будет чем-то замещать.

«Конечно, для нас это всё неприятно. У России с Казахстаном большие экономические связи, и если выводить оттуда ценные бумаги, то куда-то их надо будет вкладывать. А если не вывести, то они окажутся просто заморожены, так же как наши золотовалютные резервы. И виноват в этом не Казахстан, а санкции», — объяснил Арефьев в разговоре с Lenta.Ru.

Политик добавил, что требование о выводе российских ценных бумаг чревато и трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.

Ранее в этот день стало известно, что Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из-за западных санкций, передает RT.

Владельцы активов должны направить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания до 1 августа текущего года, сообщает 360.ru. После этого возможность исполнения поручений будет рассматриваться с учетом возможных ограничений, уточняет «Москва 24».

Отмечается, что в рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от депозитария Казахстана письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца, передает НСН.

Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов отметил, что сроки, обозначенные депозитарием Казахстана, связаны с генеральной лицензией управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Она была выдана после введения санкций в отношении Московской биржи и ее структур.

В свою очередь, глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что не выведенные до 1 августа бумаги останутся замороженными.

28 июня сообщили, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.

До этого, 12 июня, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).