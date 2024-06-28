Реклама
Прямой эфир
Спорт
МОК допустил четырех дзюдоистов и двоих каноистов из РФ к участию в Олимпиаде
Общество
Защита Блиновского подала ходатайство в СК о прекращении его розыска
Экономика
«Газпром» запустит поставки в КНР по дальневосточному маршруту в 2027 году
Политика
Захарова заявила о провале всех попыток ЕС разрушить экономику России санкциями
Мир
Небензя указал на потерю Сеулом независимости под давлением США
Общество
Певица Пелагея восхитилась масштабом «Алых парусов»
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить шаги в отношении моратория на развертывание РСМД
Общество
В Минздраве сообщили о нахождении в больницах 108 пациентов с ботулизмом
Общество
Замгендиректора визовой службы МВД заподозрили в получении взятки в крупном размере
Мир
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Мир
После дебатов в США ранее не определившиеся американцы хотят голосовать за Трампа
Происшествия
Водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика на Красной площади
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции к нормализации отношений с Сирией
Мир
В Польше лишили иммунитета экс-замглаву минюста из-за уголовного дела
Мир
В Дании сообщили об окончании обучения первых 50 украинцев обслуживанию F-16
Происшествия
В Подмосковье машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений
Экономика
ЦБ РФ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

Экономист оценил эффект в случае исключения Мосбиржи из числа акционеров KASE

Лобода: исключение Мосбиржи из числа акционеров KASE выгодно российской площадке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с возможным исключением Мосбиржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE) выгодны российской торговой площадке, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом он рассказал «Известиям» 28 июня.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что после попадания Мосбиржи под санкции США Казахстанская фондовая биржа подтвердила намерение обсудить возможность выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.

«Как ни парадоксально, но вся эта история выгодна как раз Московской бирже. KASE на самом деле не подпадает под санкции, поскольку Мосбиржа является ее миноритарным акционером, владеющим, тем более, чуть больше 13% от капитала Казахстанской биржи. Поэтому настойчивая попытка KASE «выпихнуть» из своих акционеров Мосбиржу, возможно, связана с тем, что Казахстанская биржа может опасаться, что из-за санкций против НКЦ (Национального клирингового центра. — Ред.), являющегося «дочкой» Мосбиржи, ей могут запретить операции с долларом. Вероятность этого невелика, но, видимо, там перестраховываются. Поэтому Казахстанская биржа будет готова выкупить у Мосбиржи ее пакет акций по любой цене, в том числе с хорошей премией. А значит, у Мосбиржи есть хороший шанс заработать на санкциях против самой себя», — объяснил Лобода.

При этом, по его словам, выход Московской биржи из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи может иметь ряд негативных последствий для российской площадки. Так, при реализации негативного сценария Мосбиржа потеряет часть своего влияния на финансовом рынке Казахстана и, возможно, соседних стран Средней Азии. По мнению экономиста, вероятность реализации такого сценария значительно ниже 10%.

Держать курсы: как санкции против Мосбиржи изменят валютный и фондовый рынки
Был ли ЦБ готов к новым ограничениям и как вести себя вкладчикам и инвесторам

Лобода предположил, что в свете изменений и текущих санкций Московской бирже, скорее всего, придется пересмотреть свою стратегию международного развития и сотрудничества, а также внести изменения в операционные процессы, связанные с взаимодействием с KASE. Но, как уточнил эксперт, реальный масштаб последствий будет зависеть от конкретных условий выхода российской торговой площадки из состава акционеров KASE и дальнейшего развития ситуации с санкциями.

«Информированные источники рынка еще в прошлом году дали крайне негативную оценку уходу с российского финансового рынка брокеров и банков казахстанского, заработавших в России сотни миллионов долларов. Развитие событий говорит о том, что прекращение сотрудничества KASE с Мосбиржей вряд ли будет содействовать успешному развитию финансового центра Казахстана в Астане. Не исключаю реализации сценария, в котором Казахстан умерит свои амбициозные планы по усилению финансового центра в Астане. Наоборот, у соседей есть риск растерять потенциал развития на финансовом рынке. Два года назад страна утратила лидирующие позиции на мировом рынке промышленного майнинга, потенциал развития финансового рынка без сотрудничества с Россией будет очень ограниченным», — заключил экономист.

Ранее, 12 июня сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024