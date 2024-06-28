Экономист оценил эффект в случае исключения Мосбиржи из числа акционеров KASE

Ситуация с возможным исключением Мосбиржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE) выгодны российской торговой площадке, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом он рассказал «Известиям» 28 июня.

Ранее в этот день издание РБК сообщило, что после попадания Мосбиржи под санкции США Казахстанская фондовая биржа подтвердила намерение обсудить возможность выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.

«Как ни парадоксально, но вся эта история выгодна как раз Московской бирже. KASE на самом деле не подпадает под санкции, поскольку Мосбиржа является ее миноритарным акционером, владеющим, тем более, чуть больше 13% от капитала Казахстанской биржи. Поэтому настойчивая попытка KASE «выпихнуть» из своих акционеров Мосбиржу, возможно, связана с тем, что Казахстанская биржа может опасаться, что из-за санкций против НКЦ (Национального клирингового центра. — Ред.), являющегося «дочкой» Мосбиржи, ей могут запретить операции с долларом. Вероятность этого невелика, но, видимо, там перестраховываются. Поэтому Казахстанская биржа будет готова выкупить у Мосбиржи ее пакет акций по любой цене, в том числе с хорошей премией. А значит, у Мосбиржи есть хороший шанс заработать на санкциях против самой себя», — объяснил Лобода.

При этом, по его словам, выход Московской биржи из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи может иметь ряд негативных последствий для российской площадки. Так, при реализации негативного сценария Мосбиржа потеряет часть своего влияния на финансовом рынке Казахстана и, возможно, соседних стран Средней Азии. По мнению экономиста, вероятность реализации такого сценария значительно ниже 10%.

Лобода предположил, что в свете изменений и текущих санкций Московской бирже, скорее всего, придется пересмотреть свою стратегию международного развития и сотрудничества, а также внести изменения в операционные процессы, связанные с взаимодействием с KASE. Но, как уточнил эксперт, реальный масштаб последствий будет зависеть от конкретных условий выхода российской торговой площадки из состава акционеров KASE и дальнейшего развития ситуации с санкциями.

«Информированные источники рынка еще в прошлом году дали крайне негативную оценку уходу с российского финансового рынка брокеров и банков казахстанского, заработавших в России сотни миллионов долларов. Развитие событий говорит о том, что прекращение сотрудничества KASE с Мосбиржей вряд ли будет содействовать успешному развитию финансового центра Казахстана в Астане. Не исключаю реализации сценария, в котором Казахстан умерит свои амбициозные планы по усилению финансового центра в Астане. Наоборот, у соседей есть риск растерять потенциал развития на финансовом рынке. Два года назад страна утратила лидирующие позиции на мировом рынке промышленного майнинга, потенциал развития финансового рынка без сотрудничества с Россией будет очень ограниченным», — заключил экономист.

Ранее, 12 июня сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).