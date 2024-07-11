СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из-за западных санкций. Об этом стало известно 11 июля.

Владельцы активов должны направить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания до 1 августа текущего года, текст распоряжения приводит РБК. После этого возможность исполнения поручений будет рассматриваться с учетом возможных ограничений.

«Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — приводит сообщение депозитария издание.

Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов отметил, что сроки, обозначенные депозитарием Казахстана, связаны с генеральной лицензией управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Она была выдана после введения санкций в отношении Московской биржи и ее структур.

В свою очередь глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что не выведенные до 1 августа бумаги останутся замороженными.

28 июня сообщили, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.

До этого, 12 июня, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).