Готовьтесь к закату: чем уникальна новая стратегия Kunitsu-Gami
В своем новом проекте студия Capcom возвращается к восточной эстетике, создавая игровой мир на основе японской мифологии, музыки и традиционного танца кагура. Проект обещает пользователям сложную структуру игрового процесса с элементами экшена и стратегии. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess будет доступна на ПК и консолях уже 19 июля. О том, почему игра аутентичнее нашумевшей Assassin's Creed Shadows и стоит ли добавлять ее в список покупок, — читайте в материале «Известий».
От Запада к наследию
Японская корпорация Capcom известна миру как один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр. Она владеет такими культовыми франшизами, как Ace Attorney, Lost Planet, Monster Hunter, Mega Man, Dragon's Dogma, Devil May Cry, Street Fighter и Resident Evil.
Являясь локализатором западных продуктов на родине, сама компания при создании проектов ориентируется на иностранных геймеров, предпочитая общепринятые стандарты национальному колориту. Предстоящая экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — совершенно другая история.
Новинка, если верить ее создателям, пропитана японской культурой и восточным фольклором, что заметно не только благодаря отрисованным в традиционном стиле артам, но и синопсису в Steam, который стилизован под хайку:
«Действие происходит на оскверненной горе.
Днем очищайте деревни и готовьтесь к закату.
Ночью защищайте Деву от полчищ сите».
Игра сочетает в себе элементы RPG, экшена и стратегии, а система боя в ней была вдохновлена древней церемониальной формой танца под названием «кагура». Враги же напоминают ёкаев — демонов и духов из мифологии Страны восходящего солнца. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, по сообщению разработчиков, во многом опирается на наследие самых новаторских произведений Capcom вроде Shinsekai: Into the Depths и Okami.
Коллаборацию с последним могли опробовать пользователи, достигшие определенного прогресса в демо Kunitsu-Gami: тематические костюмы, оружие и дополнительный саундтрек можно будет перенести в полную версию игры, если их удалось разблокировать до 17 июля. В рамках бесплатной пробной версии геймерам предлагалось пройти несколько уровней основной игры без ограничения по времени или количеству попыток.
Разработкой Kunitsu-Gami: Path of the Goddess занималась студия Capcom Development Division 1, отвечавшая ранее за Resident Evil и Devil May Cry. Работа длилась более четырех лет, и проект был официально анонсирован в июне прошлого года.
Стоимость однопользовательской стратегии составит $49,9 (примерно 4,4 тыс. рублей). Издатели намерено сделали ее ниже цены стандартных ААА-игр, чтобы позволить максимальному количеству игроков погрузиться в новое приключение. Помимо этого, компания понимает, что интерес аудитории к ожидаемому проекту не так велик, как к популярным крупным сериям Capcom.
Также разработчики подтвердили, что не собираются в дальнейшем выпускать DLC к Kunitsu-Gami, чтобы геймеры могли наслаждаться «игрой в том виде, в каком она есть на старте». Оформившие предзаказ получат мини-артбук и дополнительные талисманы, которые можно использовать в сражениях. Новинка подразумевает наличие интерфейса и субтитров на русском языке.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S, а также будет добавлена в каталог Game Pass 19 июля 2024 года.
Ни шагу от дамы
На прохождение сюжетной кампании Kunitsu-Gami: Path of the Goddess нужно заложить порядка 20 часов. История разворачивается вокруг эпического столкновения между царством духов и простыми смертными. Из врат тории, связанных с потустороннем миром, на священные земли стали просачиваться полчища монстров, а черная субстанция, появившаяся из ниоткуда, портит окружающую среду, превращая ее в кошмарную пустошь.
Главная локация игры — гора Кафуку, где обитает древняя Богиня. Здесь располагаются пораженные скверной деревни. Очистить территории и закрыть порталы с помощью величественного церемониального танца кагура способна Дева горы Ёсиро. Пользователи будут управлять юношей по имени Со, который должен защищать Ёсиро от нападений демонов. Самое напряженное время начинается ночью, ведь именно с заходом солнца из порталов выходят опасные враги — сите. Они обладают множеством способностей и жаждут уничтожить Деву.
Кроме того, кто-то украл 12 масок, которые содержат силу Богини и помогают отразить порчу. Героям необходимо найти их, чтобы в дальнейшем использовать для защиты от монстров. По мере продвижения герой будет встречать жителей деревень, которые мутировали в результате осквернения. Их тоже нужно спасти от проклятий.
Во тьме ночной, при свете дне
Геймплей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess прежде всего сосредоточен на защите Ёсиро от сите, пока она исполняет ритуальные танцы, чтобы очистить гору от демонической порчи. Но просто размахивать мечом для успеха предприятия мало — структура игрового процесса намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, и поделена на дневную и ночную фазы.
В светлое время суток Со нужно сделать всё возможное, чтобы подготовиться к нападению чудищ. Герою предстоит исследовать окружающую среду, чтобы освободить от мутаций жителей деревни и назначить им роли, которые определят их действие в моменты битвы, будь то ближний бой или поддержка на дальней дистанции. Для этого необходимо использовать силы полученных масок Богини, дарующих людям силу сражаться с монстрами. Правильно выстроенная стратегия поможет Со эффективнее уничтожать врагов и защищать Деву, если она оказалась вдали от него.
Кроме того, днем игрок может найти сломанные приспособления из оскверненных поселений. Их под силу отремонтировать плотнику, после чего предметы послужат в качестве дополнительной защиты для Ёсиро. Не стоит забывать и про главную цель — поиск ворот тории, к которым нужно провести девушку.
Ночью действие сосредотачивается на сражениях. Уникальный боевой стиль Со строится на смешивании фехтования на мечах и танцев. Традиционная японская эстетика воплощается благодаря возможностям собственного движка Capcom RE Engine.
Системные требования
Минимальные:
Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit
Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X
Видеокарта: Nvidia RTX 3080 или AMD RX 6800 XT или Intel Arc A770
Оперативная память: 16 Гб
Место на диске: 16 Гб
Звуковая карта: TBD
Сеть: широкополосное подключение к интернету
Рекомендованные:
Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit
Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700
Оперативная память: 16 Гб
Место на диске: 16 Гб
Звуковая карта: TBD
Сеть: широкополосное подключение к интернету