Готовьтесь к закату: чем уникальна новая стратегия Kunitsu-Gami

В своем новом проекте студия Capcom возвращается к восточной эстетике, создавая игровой мир на основе японской мифологии, музыки и традиционного танца кагура. Проект обещает пользователям сложную структуру игрового процесса с элементами экшена и стратегии. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess будет доступна на ПК и консолях уже 19 июля. О том, почему игра аутентичнее нашумевшей Assassin's Creed Shadows и стоит ли добавлять ее в список покупок, — читайте в материале «Известий».

От Запада к наследию

Японская корпорация Capcom известна миру как один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр. Она владеет такими культовыми франшизами, как Ace Attorney, Lost Planet, Monster Hunter, Mega Man, Dragon's Dogma, Devil May Cry, Street Fighter и Resident Evil.

Являясь локализатором западных продуктов на родине, сама компания при создании проектов ориентируется на иностранных геймеров , предпочитая общепринятые стандарты национальному колориту. Предстоящая экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — совершенно другая история.

Фото: Capcom

Новинка, если верить ее создателям, пропитана японской культурой и восточным фольклором , что заметно не только благодаря отрисованным в традиционном стиле артам, но и синопсису в Steam, который стилизован под хайку:

«Действие происходит на оскверненной горе.

Днем очищайте деревни и готовьтесь к закату.

Ночью защищайте Деву от полчищ сите».

Игра сочетает в себе элементы RPG, экшена и стратегии, а система боя в ней была вдохновлена древней церемониальной формой танца под названием «кагура». Враги же напоминают ёкаев — демонов и духов из мифологии Страны восходящего солнца. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, по сообщению разработчиков, во многом опирается на наследие самых новаторских произведений Capcom вроде Shinsekai: Into the Depths и Okami.

Коллаборацию с последним могли опробовать пользователи, достигшие определенного прогресса в демо Kunitsu-Gami: тематические костюмы, оружие и дополнительный саундтрек можно будет перенести в полную версию игры, если их удалось разблокировать до 17 июля. В рамках бесплатной пробной версии геймерам предлагалось пройти несколько уровней основной игры без ограничения по времени или количеству попыток.

Разработкой Kunitsu-Gami: Path of the Goddess занималась студия Capcom Development Division 1, отвечавшая ранее за Resident Evil и Devil May Cry. Работа длилась более четырех лет, и проект был официально анонсирован в июне прошлого года.

Стоимость однопользовательской стратегии составит $49,9 (примерно 4,4 тыс. рублей). Издатели намерено сделали ее ниже цены стандартных ААА-игр, чтобы позволить максимальному количеству игроков погрузиться в новое приключение. Помимо этого, компания понимает, что интерес аудитории к ожидаемому проекту не так велик, как к популярным крупным сериям Capcom.

Также разработчики подтвердили, что не собираются в дальнейшем выпускать DLC к Kunitsu-Gami, чтобы геймеры могли наслаждаться «игрой в том виде, в каком она есть на старте». Оформившие предзаказ получат мини-артбук и дополнительные талисманы, которые можно использовать в сражениях. Новинка подразумевает наличие интерфейса и субтитров на русском языке.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S, а также будет добавлена в каталог Game Pass 19 июля 2024 года.

Ни шагу от дамы

На прохождение сюжетной кампании Kunitsu-Gami: Path of the Goddess нужно заложить порядка 20 часов. История разворачивается вокруг эпического столкновения между царством духов и простыми смертными. Из врат тории, связанных с потустороннем миром, на священные земли стали просачиваться полчища монстров, а черная субстанция, появившаяся из ниоткуда, портит окружающую среду, превращая ее в кошмарную пустошь.

Фото: Capcom

Главная локация игры — гора Кафуку, где обитает древняя Богиня. Здесь располагаются пораженные скверной деревни. Очистить территории и закрыть порталы с помощью величественного церемониального танца кагура способна Дева горы Ёсиро. Пользователи будут управлять юношей по имени Со, который должен защищать Ёсиро от нападений демонов. Самое напряженное время начинается ночью, ведь именно с заходом солнца из порталов выходят опасные враги — сите. Они обладают множеством способностей и жаждут уничтожить Деву.

Кроме того, кто-то украл 12 масок, которые содержат силу Богини и помогают отразить порчу. Героям необходимо найти их, чтобы в дальнейшем использовать для защиты от монстров. По мере продвижения герой будет встречать жителей деревень, которые мутировали в результате осквернения. Их тоже нужно спасти от проклятий.

Во тьме ночной, при свете дне

Геймплей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess прежде всего сосредоточен на защите Ёсиро от сите , пока она исполняет ритуальные танцы, чтобы очистить гору от демонической порчи. Но просто размахивать мечом для успеха предприятия мало — структура игрового процесса намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, и поделена на дневную и ночную фазы.

В светлое время суток Со нужно сделать всё возможное, чтобы подготовиться к нападению чудищ. Герою предстоит исследовать окружающую среду, чтобы освободить от мутаций жителей деревни и назначить им роли, которые определят их действие в моменты битвы, будь то ближний бой или поддержка на дальней дистанции. Для этого необходимо использовать силы полученных масок Богини, дарующих людям силу сражаться с монстрами. Правильно выстроенная стратегия поможет Со эффективнее уничтожать врагов и защищать Деву, если она оказалась вдали от него.

Фото: Capcom

Кроме того, днем игрок может найти сломанные приспособления из оскверненных поселений. Их под силу отремонтировать плотнику, после чего предметы послужат в качестве дополнительной защиты для Ёсиро. Не стоит забывать и про главную цель — поиск ворот тории, к которым нужно провести девушку.

Ночью действие сосредотачивается на сражениях. Уникальный боевой стиль Со строится на смешивании фехтования на мечах и танцев. Традиционная японская эстетика воплощается благодаря возможностям собственного движка Capcom RE Engine.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit

Процессор: Intel i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта: Nvidia RTX 3080 или AMD RX 6800 XT или Intel Arc A770

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 16 Гб

Звуковая карта: TBD

Сеть: широкополосное подключение к интернету

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit

Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 16 Гб

Звуковая карта: TBD

Сеть: широкополосное подключение к интернету