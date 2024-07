Трудно бить бога: какой окажется ролевая игра Flintlock

Студия-разработчик A44 Games совместно с издателем Kepler Interactive 18 июля выпускают ролевую игру Flintlock: The Siege of Dawn. Она будет доступна на всех платформах нового поколения. Геймерам предстоит взять на себя роль члена коалиции, который спасет человечество от вымирания. Помогать главному герою будет существо, похожее на лисицу. Подробности — в материале «Известий».

От анонса до релиза

Над предстоящим ролевым экшеном работала команда студии A44 Games из 60 человек. Разработчик в мире геймеров известен благодаря проекту Ashen, выпущенному в 2018 году. Арт-директор компании Роберт Брюс сравнил сеттинг новинки с фэнтезийным романом Shadow and Bone, где главная героиня живет в стране, вдохновленной антуражем России. Эстетика Flintlock: The Siege of Dawn вобрала в себя образы эпохи Наполеона, а сеттинг явно перекликается с ландшафтами и дикой природой Новой Зеландии.

Фото: A44 Games

Человеческие персонажи создавались с помощью инструмента MetaHuman от Unreal Engine, который быстро анимирует героев, позволяя сосредоточиться на разработке и совершенствовании других аспектов проекта. По словам коллектива A44 Games, Flintlock — это что-то между God of War и Elden Ring. Бои во многом напоминают то, что пользователи могли видеть в представителях жанра Soulslike, хотя повествование имеет более кинематографическую подачу, присущую типичным высокобюджетным играм.

Впервые команда анонсировала ролевой проект 14 марта 2022 года, опубликовав захватывающий трейлер. Спустя несколько лет разработки геймеры со всего мира смогут сыграть в Flintlock — это случится уже 18 июля.

Геймплей и суть игры

Flintlock: The Siege of Dawn — это ролевая видеоигра в жанре экшен от третьего лица. В ней пользователь берет на себя управление Нор Ванек — членом коалиции, которая должна спасти человечество от вымирания, сражаясь с древнейшими божествами. Девушка может использовать холодное и огнестрельное оружие с кремневым замком (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии), хотя арсенал боеприпасов в проекте не слишком обширен.

Фото: A44 Games

По мере того как игровой персонаж атакует или парирует входящие атаки, он постепенно заполняет полосу брони врага. Как только она полностью заполнится, герой может нанести сокрушительный удар, который мгновенно убивает обычных противников или значительно ослабляет боссов.

Сюжет и сеттинг

Сюжет игры рассказывает о том, как после открытия Загробных врат армия нежити вырвалась на свободу и начала уничтожать всё на своем пути. Единственные, кто способны им помешать, — воины Альянса. Главный игровой персонаж Нор Ванек бросит вызов божествам совместно с коалицией.

Воительницу будет сопровождать Энки — таинственное существо, похожее на лису. Ему можно приказать отвлечь или оглушить врагов, телепортировать игрока или наполнить его атаки магией. Благодаря волшебным способностям Энки пользователи получат особые навыки босса после победы над ним.

Фото: A44 Games

Создатели признались, что сотрудничество между двумя главными героями — Нор и Энки — вдохновлено взаимоотношениями Кратоса и Атрея из God of War 2018 года. Помощник девушки был описан игровым директором Дереком Брэдли как «маленькое лисье существо с обезьяньими лапами и птичьими ногами». «Жадное», но «харизмичное», оно изначально видело в Нор только свою марионетку. Хотя у двух персонажей разные мотивы, в конечном итоге между ними сформируется «крепкая связь» и их дружба будет постепенно развиваться по ходу игры.

Открытый кремневый мир

Открытый мир Flintlock разделен на три региона. Игроки могут участвовать в различных побочных действиях, которые меняют состояние окружающего пространства и его населения. Например, убийство врагов в деревне побудит ее первоначальных жителей вернуться, тем самым разблокировав новые задания и дополнительный контент.

По мере того как игроки выполняют квесты и исследуют территории, они встречают НПС. Часть из них присоединятся к группе пользователя и появятся в караване игрока. Последнее служит центральной зоной, в которой нужно создавать или улучшать предметы.

Фото: A44 Games

Некоторое оружие приобретается за «репутацию», она накапливается в ходе прохождения игры и выполнения квестов. Статус теряется, если игровой персонаж убит, но репутацию получится вернуть в месте, где он ранее погиб. Геймеры также могут разблокировать новые способности, набирая очки опыта, которые навсегда останутся с героем. Неигровые персонажи помогут открыть возможности для боя. Например, инженеры, нанятые главным героем, умеют использовать взрывчатку, чтобы разблокировать короткие пути и секретные зоны.

Особенности игрового процесса

При разработке боевой системы команда хотела, чтобы в экшене четко прослеживалось чувство ритма, а Дерек Брэдли описал сражения в Flintlock как «танец». Геймеров поощряют выполнять трюки и акробатические движения во время столкновений с противниками, поскольку в проекте используется метод подсчета очков, похожий на тот, что есть в играх Tony Hawk's, — серии о скейтбординге. Команда стремилась создать доступный для разных пользователей продукт, поэтому A44 представила «Режим одержимости», позволив игрокам вручную регулировать сложность геймплея.

Фото: A44 Games

Системные требования

Ролевая игра Flintlock: The Siege of Dawn является мультиплатформенной и будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Озвучка на момент релиза доступна только на английском языке, в то время как субтитры и интерфейс можно русифицировать. Для установки тайтла на Windows потребуется не менее 30 ГБ места на диске, минимальные системные требования включают в себя:

— ОС: Windows 10;

— процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: GTX 1060 или Radeon RX 580 (6GB+ RAM);

— DirectX: версии 11.

Фото: A44 Games

Для геймеров, предпочитающих играть на максимальных настройках, потребуются:

— ОС: Windows 10;

— процессор: Intel Core i7-8700K иои AMD Ryzen 5 3600X;

— оперативная память: 16 Гб;

— видеокарта: GTX 2060 Super или Radeon RX 5700 (8GB+ RAM);

— DirectX: версии 12.