Не верят: почему японцы требуют отмены новой части Assassin's Creed

Петиция японских геймеров с требованием отменить выпуск игры Assassin’s Creed Shadows, действие которой развернется в феодальной Японии XVI века, собрала уже больше 76 тыс. подписей. Эту кампанию 19 июня запустил пользователь Симидзу Тору после того, как японцы раскритиковали первый трейлер игры из-за, как они считают, исторических неточностей и неуважения к культуре страны . Накануне Тору сообщил, что полученные подписи планируют передать в дипломатические ведомства и представительства Франции и Канады — в этих странах расположены офисы компании Ubisoft, занимающейся разработкой игры.

Релиз раздора

Выход Assassin’s Creed Shadows намечен на 15 ноября 2024 года, игру в японском сеттинге фанаты популярнейшей квазиисторической серии ждали около 14 лет. До этого геймеры исследовали Италию эпохи Возрождения, смотрели, как зарождались Соединенные Штаты, отправлялись в плавание в золотую эпоху пиратства, берегли голову главного героя во время Великой французской революции и прогуливались по викторианскому Лондону. Закономерно, что грядущая часть вызвала ажиотаж. Но пока он отрицательный. Shadows подверглась резкой критике со стороны японского гейм-сообщества после выхода в мае первого тизер-трейлера: пользователи недовольны видением разработчиков феодальной Японии периода Сэнгоку («Эпохи воюющих провинций»), искажением национальной культуры , да и в целом они указывают на ряд банальных неточностей.

« Тот факт, что вишня в полном цвету (весна), рисовые поля, наполненные водой (лето), пампасная трава (осень) и журавли (зима) существуют вместе, — это проблема, выходящая за рамки исторических исследований. Неужели Ubi никогда не видел Японию?» — отмечают пользователи под роликом в официальном YouTube-канале Ubisoft.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

Но самые жаркие споры разгорелись вокруг темного цвета кожи и сословия одного из главных героев — самурая Ясукэ. Здесь важный момент: впервые в 17-летней истории Assassin’s Creed игровым протагонистом стала реально существующая личность. Но не японец, как того хотели жители Страны восходящего солнца. Реакция на его появление в трейлере Shadows последовала незамедлительно: сотни саркастичных комментариев на японском языке (подтвердить, писали ли это реальные японцы, сложно) о том, что «Ubisoft изучает не историю, а цвет кожи и половую принадлежность», и одна петиция, призывающая разработчиков немедленно приостановить выпуск игры. Отличился даже Илон Маск, который на своей странице в X поддержал негативную реакцию на трейлер.

Автор петиции Симидзу Тору посчитал серьезным оскорблением национальной культуры тот факт, что Ubisoft неправильно понимает суть и роль самураев, и призывает проявить уважение к японской истории и культуре и тщательнее ее изучать. Количество подписей под петицией Симидзу Тору на момент написания статьи превысило 76 тыс. На негатив вокруг Shadows отреагировал и фондовый рынок: за сутки после анонса акции Ubisoft рухнули на рекордные 15% и торговались в районе €19,7 за штуку.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

«Игра фокусируется на японских самураях, игнорируя тот факт, что они представляют собой высший военный эшелон и должны быть гокэнин или слугами знати. Уильям Адамс (Анджин Миура), первый европеец, получивший титул самурая, служил Токугаве Иэясу в качестве хатамото с командой в 250 коку. Серьезное оскорбление японской культуры и истории также может быть связано с азиатским расизмом », — указано в тексте петиции.

Повсюду иностранец

Местное издание Toyo Keizai отмечает, что Ясукэ для японцев не чужак и встречается в различных японских романах, детских книгах и аниме — в частности, послужил источником вдохновения для одноименного анимационного сериала на Netflix. Однако чаще всего он упоминается как оруженосец известного феодала Оды Нобунага, а не как самурай. Так, помощница нарративного директора Assassin's Creed Shadows Брук Дэвис в интервью изданию IGN Japan сообщила: причиной, по которой Ясукэ выбрали главным героем, стал баланс между историческим фактом и вымыслом.

О Ясукэ известно очень мало, в истории упоминаются его связи с кланом Нобунага и иезуитами, которые как раз были важны для истории, которую разработчики хотели рассказать. Именно поэтому Ubisoft было удобно использовать Ясукэ в качестве героя. Эти заявления тоже не очень понравились японским геймерам.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

— Подвешенным остается вопрос: был ли Ясукэ — темнокожий раб, который попал в Японию, — самураем. Вероятно, он был всего лишь слугой, сперва у военачальника Оды Нобунага, затем у его вассалов. Самураи, даже иностранцы, все-таки получали фамилии, Ясукэ же фамилию не получил. Также нет ни одного источника, который бы сообщал о его социальном статусе. Нам известно, что он был подарен Оде Набунага, на этом всё заканчивается, — пояснил «Известиям» научный сотрудник отдела литературы стран Азии и Африки ИМЛИ РАН, японист Мазай Селимов.

По словам эксперта, темнокожий самурай — не единственный, кто вызывает вопросы при просмотре анонсирующего трейлера (хотя ввели его в игру достаточно изящно). Так, все рядовые воины в видеоролике ходят в парадной броне военачальников — высшей военной знати. Такого быть не могло . Селимов подчеркнул: массовая публика в основном знакома с элементами японской культуры периода Токугава — это примерно XVII — первая половина XIX века. Гейши, самураи в привычном нам понимании, гравюры Хокусая — всё это продукты этой эпохи. О средневековой и древней японской культуре обыватель, который специально этим вопросом не интересуется, практически ничего не знает. Отсюда и наблюдается множество искажений. Один из ярких примеров — фильм «Мемуары гейши» по одноименному роману Артура Голдена, где искажено практически всё: от одежды и заколок героинь до изображения японских традиций.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

— Нам показывают историю не гейши, а высокоранговой куртизанки. В кварталах красных фонарей была очень сложная иерархическая система, но читатель или зритель о ней не знает, а о гейшах знает. Но даже знания о гейшах искажены европейцами, поскольку иностранцы, которые в XX веке начали активно посещать Японию, стали называть гейшами всех женщин, представляющих эту древнейшую профессию. Но всё это не умоляет художественной ценности этой картины, — добавил Мазай Селимов.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

Подобные нестыковки сами японцы часто воспринимают с юмором, если это касается мелочей в произведениях, не претендующих на историческую достоверность. Другое дело, если это продукт, созданный на Западе. Однако в играх Assassin’s можно встретить сверхъестественные элементы, поэтому стопроцентная историческая точность никогда не была приоритетом серии. По словам Селимова, в случае с Shadows можно наблюдать довольно трепетное отношение к своей истории от японцев, особенно со стороны консервативной молодежи , которой с каждым годом становится всё больше. Разработчиков же можно понять: основным рынком сбыта продукции остается Запад, где проблема так называемой инклюзивности стоит достаточно остро.

Черный пиар тоже пиар

По мнению директора по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаила Пименова, пока что достоверно отобразить исторический антураж Японии хорошо получилось только у студии Sucker Punch Productions, которая привлекала специалистов для этой работы. Игра Ghost of Tsushima была оценена японскими игроками, но, как отметил Пименов, такое происходит очень редко и это скорее исключение. Обычно исторический сеттинг страны лучше всего получается отобразить там, где сами разработчики плотно находятся в его контексте и обладают необходимым культурным багажом. Искажением культуры в угоду сеттингу грешит не только Assassin's Creed, но и такие серии, как Tomb Raider, Call of Duty и Medal of Honor.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

— Серия Assassin's Creed уже давно переживает судьбу тех серий, которые в угоду конвейерного производства отказываются от оригинальных концепций и пытаются брать рынок стабильным количеством выпусков новых частей. Фокус при этом всё больше смещается в ту риторику, которую на Западе считают необходимым продвижением в социуме, используя любые популярные форматы , будь то сериалы, фильмы, игры и т.д. Это касается не только серии AC, но и в целом любого развлекательного контента. Следуя за повесткой, его начиняют элементами, которые для рядового игрока представляют мало интереса, — отметил эксперт.

Поражает цена на Shadows — вместе с анонсом игры Ubisoft открыла предзаказ. За полное издание, в которое, помимо самой игры, входят ранний доступ 12 ноября, два дополнения и скины с фильтром для фоторежима, нужно заплатить $130, что составит 113 тыс. рублей . Возможно, скандал с японцами в этом случает сыграет студии лишь на руку. По мнению директора фестиваля «Стримфест» Михаила Лисецкого, сила франшизы достаточно велика, чтобы перескочить через кочку случившегося скандала, Ubisoft еще может выйти из ситуации с самурайской честью.

Скриншот из игры Assassin’s Creed Shadows Фото: Ubisoft

— Assassin's Creed — любимое дитя издательства, и, надо признать, большие скандалы серию до этого года обходили. Идейные просчеты и ляпы случались в других играх Ubisoft, в Assassin's Creed же, напротив, старательно наращивался мускул исторической достоверности. С Assassin's Creed Origins 2017 года в игре даже появился экскурсионный режим — без экшена, с глубоким погружением в быт и нравы эпохи , — полагает эксперт.