Гриб тебе в помощь: чем интересен симулятор The Last Alchemist
Изучать красочные ландшафты, дружить с забавными грибоподобными существами, строить новые механизмы, смешивать эссенции для получения идеальных эликсиров — всё это лишь часть того, что обещают пользователям в приключенческой адвенчуре, которая будет доступна уже 12 июля. О том, почему The Last Alchemist действительно интересный симулятор с глубокой проработкой механик, — читайте в материале «Известий».
Не изменяя жанру
Алхимия является неотъемлемой частью геймплея большинства игр — для получения необходимых зелий, эликсиров и эффектов приходится смешивать имеющиеся ингредиенты. Польская студия Vile Monarch, известная по играм Weedcraft Inc и Oh…Sir!! The Insult Simulator, решила посвятить свой новый фэнтезийный проект теме преобразования и комбинирования собранных ресурсов. Игрокам предстоит создать собственную лабораторию.
С 19 по 26 июня прошлого года геймеры уже могли попробовать себя в роли алхимика в бесплатной демоверсии приключенческого симулятора. По словам пользователей, яркая и мультяшная картинка отображает достаточно подробный и интересный необычным мир, в основе которого лежит глубокая система алхимии — в ней всё последовательно и взаимосвязано. Создавая свою мастерскую с нуля, герою придется изучать близлежащие территории, их жителей и ресурсы.
The Last Alchemist выйдет 12 июля 2024 года на ПК с Windows на английском языке. Русскую локализацию она не предусматривает, но доступна пользователям из России. Игра не поддерживает контроллеры, хотя, возможно, появится раскладка для Steam Deck. Стоимость новинки составит $19,99, но если купить ее в первую неделю после релиза, то можно получить скидку 10%.
По стопам учителя
При первом взгляде на трейлер и скриншоты игры может возникнуть ощущение, что The Last Alchemist переносит пользователей в добрый сказочный мир. В каком-то смысле так оно и есть, однако алхимия в нем далеко не безопасное занятие. История последнего алхимика разворачивается в суеверном сердце Европы XVII века, где набирающая силу Инквизиция намеревается искоренить ересь и тех, кто ее практикует.
В демо пользователи познакомились с Учеником, который находился в Старой имперской звездной обсерватории, принадлежавшей его наставнику. Это место собрало в себе различные механизмы, чудеса и знания, необходимые, чтобы стать новым Мастером алхимии. При этом у персонажа есть еще один повод познать запрещенную науку — он надеется найти лекарство от своей загадочной болезни.
Разработчики описывают свое детище как приключение во имя науки и дружбы. На пути игровой герой встречает цивилизацию разумных грибных существ со своими собственными секретами — народ Агари, который будет помогать ему по мере прохождения сюжета, управляя машинами, необходимыми для оптимизации производства. Но их доверие еще предстоит заслужить.
Вижу цель — не вижу препятствий
The Last Alchemist подразумевает не просто смешивание ингредиентов для получения алхимических смесей, это полноценный симулятор производства, начиная со сбора и изучения ресурсов на красочных ландшафтах и заканчивая созданием машины для экспериментов и инструментов, необходимых для необычных растений, грибов, минералов. Извлекая эссенции из каждого собранного предмета, алхимик сможет объединить и преобразовывать их, дабы получить желаемое.
Но бездумно собирать всё подряд не получится, геймплей вынуждает анализировать всё, что собирает игрок, заполняя Энциклопедию. Если смешать странные ингредиенты без надлежащего анализа, последствия могут взорвать мозг, в некоторых случаях — буквально. Не обойдется и без головоломок, а для открытия новых маршрутов, обнаружения секретов и сюжетного продвижения придется разрабатывать и строить сложные конструкции. Например, если на пути по красивым горам оказывается груда камней, пользователю необходимо найти формулу, которая создаст то, что разрушит преграду. Это может быть машина, эссенция или инструмент-распылитель.
Существует более 200 свойств с чудесными или опасными эффектами, которые можно открыть. Они позволят бегать быстрее, прыгать выше, провоцировать или лечить болезни. Сложность уже известных чертежей будет увеличиваться, а налаживание дружбы с местными жителями поможет заработать на полученных продуктах и улучшить оборудование. В лаборатории со временем можно будет выращивать плотоядные растения, а эксперименты станут непредсказуемее. Игрок даже сможет строить для удобства и украшения дома.
Системные требования
Минимальные:
Операционная система: Windows 10 64-bit
Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-9590
Видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon RX 460
Оперативная память: 8 Гб
Место на диске: 3 Гб
Рекомендованные:
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X
Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti или Radeon RX 5700 XT Оперативная память: 12 Гб
Место на диске: 3 Гб
О студии
Студия Vile Monarch базируется в Варшаве и особое внимание в своих проектах уделяет глубокой проработке игровой системы, не зацикливаясь на конкретном жанре, платформе или стиле. Ряды ее сотрудников пополнили люди, принимавшие участие в создании таких известных игр, как This War of Mine, The Witcher 3, Hard West или Dying Light. Издателем The Last Alchemist выступит Marvelous Europe.