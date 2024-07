Гриб тебе в помощь: чем интересен симулятор The Last Alchemist

Изучать красочные ландшафты, дружить с забавными грибоподобными существами, строить новые механизмы, смешивать эссенции для получения идеальных эликсиров — всё это лишь часть того, что обещают пользователям в приключенческой адвенчуре, которая будет доступна уже 12 июля. О том, почему The Last Alchemist действительно интересный симулятор с глубокой проработкой механик, — читайте в материале «Известий».

Не изменяя жанру

Алхимия является неотъемлемой частью геймплея большинства игр — для получения необходимых зелий, эликсиров и эффектов приходится смешивать имеющиеся ингредиенты. Польская студия Vile Monarch, известная по играм Weedcraft Inc и Oh…Sir!! The Insult Simulator, решила посвятить свой новый фэнтезийный проект теме преобразования и комбинирования собранных ресурсов. Игрокам предстоит создать собственную лабораторию.

Фото: Marvelous Europe

С 19 по 26 июня прошлого года геймеры уже могли попробовать себя в роли алхимика в бесплатной демоверсии приключенческого симулятора. По словам пользователей, яркая и мультяшная картинка отображает достаточно подробный и интересный необычным мир, в основе которого лежит глубокая система алхимии — в ней всё последовательно и взаимосвязано. Создавая свою мастерскую с нуля, герою придется изучать близлежащие территории, их жителей и ресурсы.

The Last Alchemist выйдет 12 июля 2024 года на ПК с Windows на английском языке. Русскую локализацию она не предусматривает, но доступна пользователям из России. Игра не поддерживает контроллеры, хотя, возможно, появится раскладка для Steam Deck. Стоимость новинки составит $19,99, но если купить ее в первую неделю после релиза, то можно получить скидку 10%.

По стопам учителя

При первом взгляде на трейлер и скриншоты игры может возникнуть ощущение, что The Last Alchemist переносит пользователей в добрый сказочный мир. В каком-то смысле так оно и есть, однако алхимия в нем далеко не безопасное занятие. История последнего алхимика разворачивается в суеверном сердце Европы XVII века, где набирающая силу Инквизиция намеревается искоренить ересь и тех, кто ее практикует.

Фото: Marvelous Europe

В демо пользователи познакомились с Учеником, который находился в Старой имперской звездной обсерватории, принадлежавшей его наставнику. Это место собрало в себе различные механизмы, чудеса и знания, необходимые, чтобы стать новым Мастером алхимии. При этом у персонажа есть еще один повод познать запрещенную науку — он надеется найти лекарство от своей загадочной болезни.

Разработчики описывают свое детище как приключение во имя науки и дружбы. На пути игровой герой встречает цивилизацию разумных грибных существ со своими собственными секретами — народ Агари, который будет помогать ему по мере прохождения сюжета, управляя машинами, необходимыми для оптимизации производства. Но их доверие еще предстоит заслужить.

Вижу цель — не вижу препятствий

The Last Alchemist подразумевает не просто смешивание ингредиентов для получения алхимических смесей, это полноценный симулятор производства , начиная со сбора и изучения ресурсов на красочных ландшафтах и заканчивая созданием машины для экспериментов и инструментов, необходимых для необычных растений, грибов, минералов. Извлекая эссенции из каждого собранного предмета, алхимик сможет объединить и преобразовывать их, дабы получить желаемое.

Фото: Marvelous Europe

Но бездумно собирать всё подряд не получится, геймплей вынуждает анализировать всё, что собирает игрок , заполняя Энциклопедию. Если смешать странные ингредиенты без надлежащего анализа, последствия могут взорвать мозг, в некоторых случаях — буквально. Не обойдется и без головоломок, а для открытия новых маршрутов, обнаружения секретов и сюжетного продвижения придется разрабатывать и строить сложные конструкции. Например, если на пути по красивым горам оказывается груда камней, пользователю необходимо найти формулу, которая создаст то, что разрушит преграду. Это может быть машина, эссенция или инструмент-распылитель.

Существует более 200 свойств с чудесными или опасными эффектами, которые можно открыть. Они позволят бегать быстрее, прыгать выше, провоцировать или лечить болезни. Сложность уже известных чертежей будет увеличиваться, а налаживание дружбы с местными жителями поможет заработать на полученных продуктах и улучшить оборудование. В лаборатории со временем можно будет выращивать плотоядные растения, а эксперименты станут непредсказуемее. Игрок даже сможет строить для удобства и украшения дома.

Фото: Marvelous Europe

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-9590

Видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon RX 460

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 3 Гб

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti или Radeon RX 5700 XT Оперативная память: 12 Гб

Место на диске: 3 Гб

О студии

Студия Vile Monarch базируется в Варшаве и особое внимание в своих проектах уделяет глубокой проработке игровой системы, не зацикливаясь на конкретном жанре, платформе или стиле. Ряды ее сотрудников пополнили люди, принимавшие участие в создании таких известных игр, как This War of Mine, The Witcher 3, Hard West или Dying Light. Издателем The Last Alchemist выступит Marvelous Europe.