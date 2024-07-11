Путин уличил Запад в шантаже в попытке сохранить доминирование в мире
Страны Запада пытаются подменить международное право в лучших традициях классического колониализма. Об этом 11 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС.
«(Страны Запада. — Ред.), действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, стремятся зафиксировать некий порядок на своих правилах <…>. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим», — сказал Путин.
Он отметил, что западные государства действуют в лучших традициях классического колониализма и всеми способами стараются удержать свое доминирование в мире, используя силовое принуждение, избирательное применение правил торговли, односторонние санкции и шантаж.
Путин также рассказал, что Россия видит попытки отдельных стран ограничить прямые контакты законодателей, и это противоречит принципам свободного межпарламентского сотрудничества, а также нарушает суверенное право представителей государства отстаивать его интересы.
Ранее, 24 июня, в МИД РФ указали, что 14-й пакет антироссийских ограничений, принятых ЕС в тот день — это односторонние санкции, которые нарушают международное право, потому что они вводятся с обход Совета Безопасности (СБ) ООН.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 25 мая заявил, что в европейской политике царит атмосфера ненависти, там не приемлют попытки отдельных стран, например, Венгрии, Словакии и Сербии, проводить независимую политику, и такие государства сталкиваются с угрозами, шантажом и насилием со стороны ЕС.
До этого, 2 апреля, Путин заявил, что страны Запада возлагают на Россию вину за конец колониализма и «обижаются» на нее за помощь народам Африки, Азии и Латинской Америки. Президент РФ отметил, что на самом деле обретение самостоятельности государствами на этих континентах было совершенно неизбежным процессом, а теперь новые силы в этих регионах развиваются беспрецедентными темпами.