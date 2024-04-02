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Путин заявил, что Запад до сих пор обвиняет Россию в кончине колониализма

Путин: Запад возлагает на Россию вину за кончину колониализма в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Западные государства возлагают на Россию вину за кончину колониализма в мире, но этот процесс был неизбежен. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«До сих пор эти исторические фобии присутствуют, кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества. Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так», ― сказал он на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

По словам президента, действия Советского Союза ускоряли процесс, которые был неизбежен. По словам главы государства, происходит переформатирование мира, потому что новые силы развиваются такими темпами, которых не было. Кроме того, Путин обратил внимание, что теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма.

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Ранее, в начале февраля, Путин заявил, что разделение мира на альянсы, блоки, союзы сродни делению полушарий мозга по функциям. Российский лидер подчеркнул, что для здорового функционирования мира необходима единая, общая безопасность, только тогда «мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым».

В октябре 2023 года президент указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целями которой являются загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» сказал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

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