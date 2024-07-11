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Казахстанский депозитарий попросил вывести ценные бумаги России до 10 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в Казахстане 11 июля подтвердил «Известиям» информацию о том, что призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

При этом в организации уточнили, что срок вывода указан до 10 августа, а не до 1 августа, как ранее сообщали СМИ.

«Письмо, направленное АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов. В данном контексте речь идет о ряде ценных бумагах с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляется в НРД», — сказано в сообщении ЦДЦБ.

Отмечается, что более подробную информацию относительно ценных бумаг можно найти на корпоративном интернет-ресурсе Центрального депозитария в разделе «Статистика».

«В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами RU после указанной даты. Так как при обработке инструкций от клиентов Центральный депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария», — добавили в организации.

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12 июня Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).

Затем, 28 июня, сообщилось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.

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