Казахстанский депозитарий попросил вывести ценные бумаги России до 10 августа
Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в Казахстане 11 июля подтвердил «Известиям» информацию о том, что призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).
При этом в организации уточнили, что срок вывода указан до 10 августа, а не до 1 августа, как ранее сообщали СМИ.
«Письмо, направленное АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов. В данном контексте речь идет о ряде ценных бумагах с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляется в НРД», — сказано в сообщении ЦДЦБ.
Отмечается, что более подробную информацию относительно ценных бумаг можно найти на корпоративном интернет-ресурсе Центрального депозитария в разделе «Статистика».
«В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами RU после указанной даты. Так как при обработке инструкций от клиентов Центральный депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария», — добавили в организации.
12 июня Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи).
Затем, 28 июня, сообщилось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам. Доля Мосбиржи в KASE — 13,1%.