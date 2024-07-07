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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июне

«Известия» вместе с экспертами изучают текущие доходности по разным инвестпортфелям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В июне из-за санкций против Мосбиржи были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом, Банк России подал сигналы о возможном существенном повышении ключевой ставки, а процентные предложения по депозитам достигли 20% годовых. О главных для розничных инвесторов событиях ушедшего месяца и динамике котировок различных инвестпортфелей — в материале «Известий».

Итоги меся

Главным событием июля стала остановка торгов на Мосбирже долларом США и связанных с ним валютных пар — в частности, евро и гонконгским долларом. После этого изменились правила формирования официального курса ЦБ: теперь регулятор устанавливает его, основываясь на данных о средних курсах в крупнейших российских банках. Аналитик «Финама» Иван Пуховой высказывает предположение, что в данный момент разрабатывается альтернативный механизм торгов, который будет, может быть, запущен в ближайшее время, хотя никаких официальных заявлений на этот счет еще нет. Вероятно, торги будут производиться на внебиржевом рынке, что в целом можно считать логичным шагом, так как это позволит обменивать валюту без существенных комиссий.

Доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также на заседании в конце июня совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. Но при этом от регулятора прозвучал сигнал о готовности рассмотреть вариант с ее повышением в конце июля. В пользу этого варианта говорят данные о сохранении высокого инвестиционного спроса со стороны предприятий. Вместе с ускоряющейся инфляцией (годовой показатель на конец июня — 9,22%) это свидетельствует о сохраняющемся отклонении экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Поэтому регулятор не только готов и дальше удерживать высокую ключевую ставку, но и потенциально поднять ее до 17–18%, как сообщил в начале июля зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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Еще одной крайне важной новостью для инвесторов стало дальнейшее движение вверх ставок по банковским вкладам — в некоторых из них краткосрочные депозиты вышли на доходность в 20% годовых. На этом фоне многие аналитики предполагают, что преодоление психологического барьера может привести к перетоку капитала от рынка ценных бумаг к депозитам.

Валюта под подушкой — доллары и евро

За прошедший месяц рубль заметно окреп к валютам, которые больше не торгуются на Мосбирже. По официальному курсу ЦБ, общая стоимость портфеля просела на 5,07% и составила 207,6 тыс. рублей.

Классический валютный

Такой результат считается весьма сильной волатильностью для валютных портфелей и во многом спровоцирован резкой продажей токсичных долларов и евро частными инвесторами. Но вместе с тем на итоговую цифру повлияли обязательные продажи со стороны экспортеров и общая жесткая денежно-кредитная политика.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Портфель из иностранных валют, в составе которого также находятся заблокированные гонконгские доллары, за месяц подешевел на 4,2%. Рублевая стоимость на конец месяца — 138,3 тыс. рублей.

Экзотический валютный

В целом активы в данном портфеле повторили тренд на укрепление рубля. Но волатильность оказалась ниже, чем в предыдущем, поскольку блокировка коснулась только одной позиции. Скорее всего, в будущем она будет пересчитана в китайские юани, так как Национальный клиринговый центр провел конвертацию именно по такой схеме.

Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Портфель из нескольких выпусков ОФЗ практически не сдвинулся с места за месяц. В целом он подорожал на 0,06%, до общей стоимости 201,9 тыс. рублей.

Облигации федерального займа

Такая динамика, скорее всего, означает, что рыночная стоимость облигаций достигла своего дна в нынешней жесткой денежно-кредитной политике, и инвесторы начали покупать «дальний хвост», чтобы зафиксировать высокую доходность на длительный срок. Общее настроение рынка указывает на то, что ЦБ близок к завершению периода жесткой ДКП и в относительно ближайшее время вернется к ее смягчению.

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Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций

За месяц общая стоимость портфеля из корпоративных облигаций сократилась на 1,58%, а его совокупная стоимость составила 242,7 тыс. рублей.

Корпоративные облигации

Снижение в корпоративном секторе связано с тем, что собранные в нем бумаги будут в среднем погашены через 1,5 года — это делает его более зависимым от текущих ставок на финансовом рынке.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских голубых фишек

Стоимость портфеля акций компаний первого эшелона за месяц снизилась на незначительные 0,57%. Его совокупная стоимость по итогам месяца составила 294,5 тыс. рублей.

Акции первого эшелона

Несмотря на санкционное давление, значительной волатильности в портфеле по итогам месяца зафиксировано не было — даже упавшие в моменте акции Мосбиржи были выкуплены к концу торгового дня. В следующем месяце портфель пополнится дивидендами от Сбербанка в размере 33,3 рубля на акцию, пришедшие дивиденды от Мосбиржи будут реинвестированы в ее же акции.

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Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

За прошедший месяц стоимость портфеля высокорисковых акций выросла на 3,49%, до 435,6 тыс. рублей. Его показатели по-прежнему опережают все остальные варианты.

Спекулятивный портфель

После длительного и сильного снижения котировок в данном портфеле произошел заметный отскок. Даже несмотря на подешевевшие на 3% акции «Русолова», ему удалось обогнать портфель голубых фишек. В ближайшее время можно привести долю всех активов в нем к равной — по 25% на компанию.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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