Материалы уголовного дела об убийстве Талькова передали в суд
Материалы уголовного дела, которое возбуждено в отношении концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в его убийстве в 1991 году, передали в суд в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п. «д» ст.102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»), п. «д» ст.102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»)», — говорится в публикации.
8 июня главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца. 13 июня сообщалось, что прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении концертного директора.
Следствие установило, что 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, на основе неприязни к директору и охраннику певицы Азизы Игорю Малахову из-за очередности выступления артистов, попытался его застрелить. Однако Малахову в момент выстрела удалось увернуться, а певец Тальков был смертельно ранен.
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора и охранника певицы Азизы, но экспертиза заключила, что последний выстрел был сделан концертным директором Талькова Шляфманом. Кроме того, сначала концертный директор Талькова пытался помешать расследованию и заявлял, что в певца стрелял Малахов, склоняя других свидетелей давать такие же показания. Кроме того, Шляфман спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной Талькова. При этом следственные эксперименты указывали на вину концертного директора. Сам Малахов умер в 2016 году.
В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ сообщил о возобновлении расследования убийства Игоря Талькова. Сын певца назвал это «очередным издевательством» над близкими и поклонниками российского артиста. 20 января 2021 года в суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске. В январе 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал проживающего в Израиле Шляфмана.