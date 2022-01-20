Суд в Петербурге заочно арестовал предполагаемого убийцу Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал проживающего в Израиле Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Об этом 20 января сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Певец и музыкант Игорь Тальков был убит во время концерта звезд эстрады в петербургском дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Отдельные обстоятельства его гибели неизвестны до сих пор.

Следствие установило, что Талькова убили в перестрелке. Прокуратура возбудила уголовное дело против директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова, но экспертиза заключила, что последний выстрел был сделан концертным директором Талькова Шляфманом. Малахов умер в 2016 году.

В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ сообщил о возобновлении расследования убийства Игоря Талькова. Сын певца назвал это «очередным издевательством» над близкими и поклонниками российского артиста. Тогда же, в ноябре 2018 года, бывший сотрудник Московского уголовного розыска и свидетель убийства Талькова рассказал подробности произошедшего.

20 января 2021 года в суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске, проживает в Израиле безвыездно. На первоначальном этапе он препятствовал следствию, давал показания, что выстрел произвел Малахов, склонял свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной Талькова. Кроме того, вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз.