Подполковник Расмуссен указал на желание НАТО прямого столкновения с Россией

Запад ищет прямого конфликта с Россией, события на Украине были спровоцированы именно им. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что они ищут прямого конфликта. <…> Весь этот конфликт был спровоцирован Западом. Он был спровоцирован, это очевидно», — заявил Расмуссен.

В качестве доказательств преднамеренной провокацией Западом Москвы политолог привел нарушения обещания не расширять НАТО на Восток, вмешательство в политику на Украине и Грузии, что было красными линиями для РФ еще в 2007–2008 годах.

«Это было всё равно, что размахивать флагом перед быком. <...>. Вы посмотрите на количество биологических исследовательских лабораторий в Украине, на количество объектов ЦРУ, на нечестность европейцев в переговорах по Минским соглашениям, на вооружение и подготовку сил численностью не менее 50 тыс. человек в течение так называемого мирного времени между 2014 и 2022 годами», — заявил подполковник армии США в отставке.

Также он отметил, что российский президент Владимир Путин был очень терпелив в вопросе ответных мер.

Комментируя прошедший саммит НАТО и его итоговую декларацию, Расмуссен указал, что одной из его целей было вновь подчеркнуть, что Россия является для стран Запада врагом и он не планирует останавливать конфликт.

«Я думаю, что они в очередной раз нацелились на то, чтобы сказать, что Россия представляет угрозу, РФ — «агрессор». Нам нужно восстанавливаться, нам нужно больше денег от наших стран-участниц. Поэтому они взяли на себя обязательства по увеличению и поддержанию процентного взноса в размере 2% ВВП. <...>. Это означает, что будут закупаться новые системы вооружений, а их старые системы вооружений отправляются на Украину», — сказал он.

Ранее в этот день главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО — Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что НАТО не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте Россия называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.