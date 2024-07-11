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В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря базе Aegis Ashore в Польше

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Позиционная система противоракетной обороны (ПРО) НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность. Об этом в четверг, 11 июля, говорится в заявлении на сайте альянса.

«Новый объект противоракетной обороны США в Польше теперь функционирует и доступен для защиты альянса. Названный Aegis Ashore, объект является частью более крупного противоракетного щита НАТО и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете», — следует из заявления.

Как отмечается в итоговой декларации по итогам саммита альянса в США, Aegis Ashore поможет повысить потенциал ПРО НАТО в европейском регионе. Объект дополняет существующие базы в Румынии, Испании и Турции, говорится в документе.

«Мы полны решимости сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз путем укрепления нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. <…> Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне», — сказано в декларации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что завершение строительства и приведение в полную готовность американской ПРО в Польше стало «важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться против растущей угрозы, которую представляют баллистические ракеты».

Объект Aegis Ashore в Редзиково — часть программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach).

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9 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Североатлантического альянса в Европе нужно усиливать сотрудничество в сферах закупки вооружений и создания общеевропейской противовоздушной обороны. По словам Шольца, это усилит безопасность европейских стран, поскольку «это совместный проект в рамках НАТО»

Ранее, 28 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал логичной идею создания общей системы противовоздушной обороны Евросоюза. По его мнению, это необходимо для защиты всех воздушных пространств стран объединения.

До этого, 27 апреля, глава польской оппозиционной парламентской партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак поднял вопрос о стоимости присоединения Варшавы к «Небесному щиту Европы». Он направил обращение об этом министру обороны страны, в котором также поинтересовался, были ли проведены консультации с компетентными специалистами.

Идею создания общеевропейской ПВО впервые представил Шольц в августе 2022 года. В октябре того же года 14 стран НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны — инициативы European Sky Shield («Небесный щит Европы»). 11 октября 2023 года министры обороны 10 стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по ее дальнейшему развитию. Суммарно на текущий момент к этой программе присоединилась 21 страна.

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