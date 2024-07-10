Путин на совещании с правительством призвал обсудить тему лесных пожаров и паводков

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками в стране. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних паводков», — заявил глава государства во время совещания по видеосвязи, анонсируя темы, которые будут затронуты.

В начале обсуждения глава МЧС Александр Куренков информировал Путина об обстановке с лесными пожарами в регионах. Министр также доложил об устранении последствий весенних паводков, в том числе строительстве и восстановлении жилья на подтопленных территориях.

Ранее в этот день в администрации Орска Оренбургской области сообщили «Известиям», что почти 3 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания после весеннего паводка. Всего от наводнения пострадало около 7 тыс. домов. Еще в середине мая Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйств от паводка. Также президент отметил, что «лето пройдет быстро», а за это время нужно восстановить весь жилой фонд, который был затоплен.

Что касается ситуации с лесными пожарами, 1 июля сообщалось, что более 300 лесных пожаров произошло в Хабаровском крае с начала сезона. На территории края было зарегистрировано семь действующих пожаров на общей площади 1,7 тыс. га. Все возгорания отмечены на севере региона. Причина их возникновения — грозы. Один очаг находится в Охотском районе, по два — в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Позднее, 6 июля, сообщалось, что в Забайкальском крае продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров, охвативших сотни тысяч гектаров леса.