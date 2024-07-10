Почти половина частных домов в Орске не подлежит ремонту после паводков
В Орске Оренбургской области почти 3 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания после весеннего паводка, сообщили «Известиям» в администрации города. Всего от наводнения пострадало около 7 тыс. домов.
«Межведомственной комиссией проведено обследование 6 804 жилых помещений. Из них: 2 888 помещений признаны непригодными для проживания, 3 916 помещений подлежат капитальному ремонту», — добавили там.
Еще властям осталось обследовать 123 многоквартирных дома, которые тоже частично были затоплены — пока заключен только муниципальный контракт на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций.
Эксперты указывают, что возвращать жильцов в многоэтажки может быть опасно, например, из-за сырости. А поскольку естественная вентиляция не функционирует в летний период, вероятно, появление грибков и плесени, пояснила операционный директор компании «Ноизлесс» Юлия Непомнящая.
«Недостаточная вентиляция в помещении негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с дыханием, головные боли и другие заболевания. В результате в организме человека накаливаются вредные вещества, что приводит к нарушениям и болезням. А повышенная влажность воздуха может провоцировать образование грибка и плесени, которая в последствии вызывает у людей астму», — пояснила она.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Нежилые массивы: как восстанавливается затопленный весной Орск