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СМИ узнали о беспокойстве Зеленского из-за возможной смены власти в США

Sky News: Зеленский обеспокоен выборами в США из-за страха потерять поддержку
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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, крайне обеспокоен тем, что вероятная смена власти в США может помешать Западу продолжать поддерживать Киев. Об этом 10 июля пишет британский телеканал Sky News.

«Он [Зеленский] воспользовался открытием саммита НАТО, чтобы призвать мировых лидеров ускорить оказание помощи — возможно, помня о том, что готовность США оказывать помощь может измениться, если в ноябре будет избран Дональд Трамп», — говорится в сообщении.

По мере продолжения саммита НАТО ему придется сориентироваться в бурной политической обстановке Америки, в то время как Джо Байден пытается продемонстрировать свою силу на мировой арене на фоне опасений относительно его способности руководить США, уточняет «Газета.Ru».

Зеленский, выступая на открытии саммита, также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны быть бескомпромиссными в отношении президента России Владимира Путина и его окружения.

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится до 11 июля. Одна из тем встречи — продолжение поставок странами — членами альянса оружия и финансовой помощи Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за этим мероприятием.

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Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Тогда президент России заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт.

При этом 2 июля газета Politico сообщила, что Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в объединении.

1 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. По его словам, в американских политических кругах сохраняется поддержка Украины со стороны обеих партий, и этого следует ожидать в случае переизбрания Трампа.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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