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Глава МО Израиля заявил о ликвидации 60% бойцов ХАМАС

Times of Israel: глава минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потерял 60% бойцов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая перед кнессетом заявил, что за девять месяцев войны в секторе Газа убито или ранено 60% боевиков ХАМАС, 10 июля пишет Times of Israel со ссылкой на источник.

Также глава оборонного ведомства добавил, что большая часть из 24 батальонов ХАМАС ликвидирована. Отвечая на вопрос депутата от партии «Религиозный сионизм» Охада Таля: «Почему Израиль поставляет электроэнергию в сектор Газа» — глава минобороны сказал, что данный шаг помогает заручиться международной поддержкой.

«Мы вернули половину заложников и полны решимости вернуть оставшихся. Службы безопасности полны решимости достичь целей войны. Для того чтобы мы были в состоянии сделать это, целесообразно получить поддержку», — отметил Йоав Галант.

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4 июля министр обороны Израиля заявил, что еврейское государство близко к соглашению с палестинским движением ХАМАС о приостановлении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В тот же день стало известно, что количество погибших в секторе Газа при ударах Израиля превысило 38 тыс., пострадали почти 87,5 тыс. человек.

Ранее, 2 июля, начальник израильского Генштаба Герци Халеви сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 900 бойцов и командиров палестинского движения ХАМАС за время операции в городе Рафахе в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС нанесло по Израилю массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны, захватив заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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