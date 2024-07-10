Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе

Глава города Оса Пермского края Алексей Григорьев опроверг сообщения о своем с женой участии в свингер-клубе и связал распространение таких утверждений с политическим заказом в период предвыборной кампании. Свою позицию он озвучил 10 июля в беседе с «Известиями».

Соответствующие заявления о Григорьеве ранее опубликовал в Telegram-канале бывший депутат Пермской городской думы и Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. В апреле 2023 года сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, уехал из России и был объявлен в международный розыск.

«У нас началась предвыборная кампания. Мы выбираем думу Осинского городского округа, депутатов. Как и у любого, есть недоброжелатели. То есть всё, что вышло в Telegram-канале господина Лисняка, — это чистая ложь, клевета и провокация», — прокомментировал Григорьев посты Лисняка о себе.

Мэр города добавил, что после ознакомления с данной информацией сразу же написал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

По словам Григорьева, он узнал о существовании Лисняка лишь накануне, но за это время успел выяснить, что тот часто публикует дискредитирующие утверждения о чиновниках. При этом мэр отметил, что подобные действия недоброжелателей являются системным явлением, и в данном случае он не хотел этим заниматься, если бы речи не шло фактически об оскорблениях в отношении его супруги.

8 сентября в России состоится единый день голосования-2024 (ЕДГ), в ходе которого планируется почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах. В частности, в этот день запланированы 20 прямых выборов глав регионов, выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах, выборы на муниципальном уровне и довыборы в Государственную думу.