Реклама
Прямой эфир
Общество
В Энергодаре при обстреле ВСУ пострадало здание водозабора
Туризм
В АТА поддержали введение в России туристического налога
Общество
Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе
Экономика
Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin
Общество
Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни
Мир
ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель
Мир
В Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР
Армия
МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии
Мир
Украина отказала во въезде депутату бундестага от Левой партии Пелльману
Общество
В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника
Мир
Польша прекратила пропуск грузовиков через КПП «Кукурыки» на границе с Белоруссией
Политика
В Госдуме заявили, что США никогда не держат своих обещаний
Общество
Глава Мурманской области заявил о принимаемых для безопасности региона мерах
Общество
ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов
Армия
Песков рассказал о работе ВС РФ над обеспечением безопасности Белгорода
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров

Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе

0
Фото: permkrai.ru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава города Оса Пермского края Алексей Григорьев опроверг сообщения о своем с женой участии в свингер-клубе и связал распространение таких утверждений с политическим заказом в период предвыборной кампании. Свою позицию он озвучил 10 июля в беседе с «Известиями».

Соответствующие заявления о Григорьеве ранее опубликовал в Telegram-канале бывший депутат Пермской городской думы и Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. В апреле 2023 года сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, уехал из России и был объявлен в международный розыск.

«У нас началась предвыборная кампания. Мы выбираем думу Осинского городского округа, депутатов. Как и у любого, есть недоброжелатели. То есть всё, что вышло в Telegram-канале господина Лисняка, — это чистая ложь, клевета и провокация», — прокомментировал Григорьев посты Лисняка о себе.

Мэр города добавил, что после ознакомления с данной информацией сразу же написал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

По словам Григорьева, он узнал о существовании Лисняка лишь накануне, но за это время успел выяснить, что тот часто публикует дискредитирующие утверждения о чиновниках. При этом мэр отметил, что подобные действия недоброжелателей являются системным явлением, и в данном случае он не хотел этим заниматься, если бы речи не шло фактически об оскорблениях в отношении его супруги.

Выборы в России в 2024 году — какого числа единый день голосования, кого выбирают

8 сентября в России состоится единый день голосования-2024 (ЕДГ), в ходе которого планируется почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах. В частности, в этот день запланированы 20 прямых выборов глав регионов, выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах, выборы на муниципальном уровне и довыборы в Государственную думу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024