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В суд поступили материалы дела о нарушении Певчих порядка деятельности иноагента

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Фото: AP/Ashley Landis
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В Зеленоградский районный суд 10 июля поступили материалы дела главы ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иноагентом) по ч. 2 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Это следует из картотеки электронных дел Мосгорсуда.

Минюст РФ внес Певчих в реестр иноагентов 5 мая. Тогда отмечалось, что она распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти. В декабре 2023 года МВД объявило главу ФБК в розыск.

29 января 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих. Ей были предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, в вандализме, публичных призывах к террористической деятельности, а также в публичном оправдании терроризма.

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В мае дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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