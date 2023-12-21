МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих

МВД объявило в розыск главу ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Об этом 21 декабря следует из данных ведомства.

«Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Певчих была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов 5 мая. Отмечается, что она распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти.

В 2021 году 9 июня Мосгорсуд признал некоммерческую организацию ФБК экстремистской. На территории РФ ее деятельность запрещена.