В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

В Одесском районе Украины получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом 10 июля сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и теплоход», — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные службы устраняют последствия утечки жидкостей с поврежденного судна.

Ранее в этот день компания «Укрэнерго» заявила, что в Ровненской области был поврежден объект энергетики. Так, ряд районов страны временно оставался без электричества.

Также в среду украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской и Хмельницкой областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Ровненской области действовал с 01:29 до 04:08, в Хмельницкой ― с 01:29 до 03:35.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.