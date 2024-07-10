Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях

В Ровненской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, сообщает в ночь на 10 июля газета «Зеркало недели».

«[Город] Ровно, местные паблики сообщают, что после взрывов над [Ровненской] областью поднялось зарево», ― гласит запись в Telegram-канале газеты, опубликованная в 3:07 (совпадает с мск).

Также корреспонденты издания заявили, что в местных пабликах сообщается о перебоях подачи электричества.

Кроме того, в 3:34 «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Хмельницком, расположенном в соседней с Ровненской Хмельницкой областью.

«Хмельницкий, местные паблики сообщают о взрывах на территории [Хмельницкой] области», ― сказано в посте.

Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Ровненской области действовал с 1:29 до 4:08, в Хмельницкой ― с 1:29 до 3:35.

Также в ночь на 10 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

Накануне в Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились. В ночь на 9 июля в регионе с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.