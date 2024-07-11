12 июля — День Петра и Павла: история и традиции православного праздника

Ежегодно 12 июля православная церковь вспоминает первоверховных апостолов Петра и Павла, ревностных учеников Иисуса и наставников христиан. В народной традиции праздник известен как Петров день. В 2024 году он выпадает на пятницу. «Известия» рассказывают об истории, традициях и запретах этого дня.

День Петра и Павла в 2024 году — история праздника

День Петра и Павла относится к числу великих праздников, уступающих разве что двунадесятым — 12 главным праздникам церковного года. В этот день верующие вспоминают о событиях жизни Петра и Павла, описанных в Деяниях святых апостолов и апокрифической литературе.

Несмотря на то, что апостолы прошли разный путь, церковь почитает их одинаково. Петр был одним из ближайших учеников Христа и свидетелем многих событий, описанных в Евангелие. В их числе Преображение Господня на Фаворской горе, когда Спаситель явился перед своими последователями в божественном облике. После Воскресения Петр активно проповедовал, неся православное учение по миру.

Павел же не встречался с Христом и не относился к 12 избранным Им апостолам. До крещения он носил имя Савл и был ярым обличителем христианства. До тех пор, пока ему не явился Господь. После видения юноша ослеп, зрение вернулось к нему лишь после крещения. Уверовав, он стал проповедовать христианство столь же самозабвенно, как прежде обличал его. В дальнейшем послания апостола включили в христианское богослужение, отрывки из них читаются, например, во время Божественной литургии.

Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Существует предположение, что святые приняли мученическую смерть в один день — 12 июля, или 29 июня по старому стилю, что совпадает с датой празднования у католиков.

День Петра и Павла в 2024 году — суть и традиции

Петр и Павел олицетворяют собой наиболее важные для православной церкви качества: твердость духа и разум, без которых теряет смысл любая проповедь. Кроме того, в них находит отражение образ грешников, которые сумели вернуться на путь Истины.

Так, сын рыбака Петр трижды отрекался от Христа, но раскаялся и стал «камнем», на котором держится Церковь. Павел же, бывший фарисей и язычник, участвующий в гонениях на христиан, стал одним из самых преданных последователей христианства. Таким образом, праздник символизирует духовное возрождение и дарит верующим надежду на милость Божию.

Дню Петра и Павла традиционно предшествует пост, который называют апостольским, еще одно название — Петров пост. В 2024 году он длился с 1 по 11 июля. Пост установлен в память об учениках Христа, которые, перед тем как отправиться проповедовать, тоже постились.

По окончании верующие ходят в храм для участия в праздничной литургии. После принято собираться за праздничным столом. На Руси этот день завершал купальские гуляния, начинающиеся с празднования Ивана Купалы. Часто в Петров день проводились народные гуляния с пением и хороводами. Также с этого времени начиналась подготовка к сенокосу.

День Петра и Павла в 2024 году — что можно и нельзя делать

По церковному уставу, в праздник разрешается подавать мясные и другие блюда, которые были запрещены во время поста. Как и в другие даты, верующим предписано воздержаться от ссор, греховных мыслей и употребления алкоголя. Также в Петров день не проводятся церемонии венчания, хотя светские свадьбы не запрещены.

Остальные запреты имеют не церковное, а народное происхождение. Например, не рекомендуется отдыхать у воды, заниматься тяжелым физическим трудом, шить и вязать.

Ранее в июле отмечалось Рождество Иоанна Предтечи. «Известия» рассказали об истории и традициях этого церковного праздника.