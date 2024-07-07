Рождество Иоанна Предтечи: история, обычаи и традиции, что нельзя делать

Православные верующие в России отмечают большой и важный праздник — Рождество Иоанна Крестителя, одного из самых почитаемых святых в христианстве после Иисуса Христа и Богородицы. Второе название праздника — Рождество Иоанна Предтечи. Католики и православные отмечают этот день неодинаково. Это происходит не только из-за разницы в календаре, но и из-за вековых различий в обычаях двух ветвей христианской веры. История и традиции христианского праздника — в материале «Известий».

Рождество Иоанна Предтечи: история и дата праздника

Иоанн Креститель — самый почитаемый святой в христианстве после Иисуса Христа и Богородицы, причем слово «рождество» в названиях православных праздников используется только в отношении этих святых. О рождении Предтечи написано лишь в одном из четырех Евангелий — от Луки.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Иоанн родился в богопослушной семье, живущей во времена царя Ирода. Согласно записям, ребенок был родственником Иисуса по материнской линии.

На протяжении многих лет священник иудеев Захария и его супруга ждали пополнения в семье, однако пара оставалась бездетной. Отсутствие детей было огромным несчастьем для супругов. В один день на закате жизни к Захарии явился посланник неба — архангел Гавриил. Он сообщил священнику, что ему следует ожидать ребенка, который принесет много счастья еврейскому народу. Захария не поверил Гавриилу, за что первый наказал священника, лишив его на время дара речи. Он вновь смог говорить лишь на восьмой день после рождения сына — когда пришла пора дать младенцу имя.

Когда православные празднуют Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году

Христиане западного обряда отмечают Рождество Иоанна Предтечи торжественно и широко, обычно этот день объявляется нерабочим во всех католических странах. В православии же, хотя праздник и относят к важным, но отмечают гораздо скромнее.

Христиане восточного обряда празднуют рождество Иоанна за шесть месяцев до Рождества Христова — 7 июля. Католики отмечают праздник 24 июня.

Иоанн Креститель: краткая биография

В честь Иоанна Предтечи установлено семь праздников — больше, чем в память о любом другом святом. В 11-й главе Евангелия от Матфея приводятся слова Иисуса о нем: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Дословно «предтеча» обозначает «тот, кто течет перед» или «первопроходец». Он считается великим пророком, который рассказывал людям о скором пришествии Иисуса Христа.

Иоанн Предтеча был выходцем из знатной семьи, его отец Захария, как и все священники, считался потомком Аарона, брата пророка Моисея, а корни происхождения матери Елисаветы идут к роду царя Давида.

До проповеди Иоанна Крестителя в пустыне о нем мало что известно. На 30-м году жизни Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения, и стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов, а также крестить людей в водах реки.

Фото: Commons.wikimedia.org Иоанн Креститель

Именно Иоанну Предтече выпала честь крестить Иисуса Христа. Он носил грубую одежду из верблюжьей шкуры, ел мед диких пчел и всё время пребывал в молитве. Отказывая себе в комфорте, святой не требовал такого от остальных. Людей, которые приходили послушать его проповедь, Иоанн призывал к нравственному исправлению жизни — покаянию.

Казнь Предтечи напрямую связывают с его проповедями, он славился как строгий и бескомпромиссный обличитель чужих грехов. Иоанн критиковал всех, кто не справлялся с искушениями и вел греховный образ жизни. В числе обличаемых был и правитель этих мест, царь Ирод Антипа, сын Ирода Великого, который развелся со своей женой и стал жить с женой своего брата Иродиадой. Иоанн Креститель смело обличал грех правителя, за что и был заточен в темницу. Однако Ирод не казнил пророка, поскольку боялся народного возмущения и гнева Господа.

Спустя время Иоанн все-таки был казнен, трагическое событие связано с пиром в честь Ирода. По преданиям, ключевую роль в его гибели сыграла дочь Иродиады — Саломея. В награду за прекрасный танец она получила возможность выбрать что пожелает и захотела получить голову Крестителя на блюде. Иоанн Предтеча был казнен во время пира, а история о Крестителе и Саломее стала популярным сюжетом для самых известных живописцев эпохи Возрождения.

Рождество Иоанна Предтечи: традиции и обычаи праздника

Как и на всех православных праздниках, в честь Рождества Иоанна Крестителя верующие собираются на богослужение в храмах и церквях. Вечером перед праздником в церквях проводят большую службу — всенощное бдение. Христиане не спят всю ночь и воздают молитву Иоанну Предтече. Православная церковь категорически исключает в этот день из служб все заупокойные и поминальные молитвы.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В молитвах к Иоанну верующие просят о вразумлении грешников и помощи заключенным. Молящиеся просят святого даровать им возможность видеть свои собственные грехи и приобщить к вероисповеданию некрещеных. Пророк Иоанн с древних времен в почете среди крестьян и пчеловодов, поэтому Предтечу также просят о помощи в сельскохозяйственных вопросах.

В Рождество Иоанна Крестителя верующим запрещено употреблять в пищу яйца, мясо и молочные продукты. Предпочтение стоит отдать рыбе и красному вину. Один из ключевых запретов праздника — использование ножа. Согласно преданиям, использование острого бытового предмета перенесет на верующего грехи убийц Иоанна. По этой же причине многие весь день избегают есть продукты красного цвета.