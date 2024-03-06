Обретение главы Иоанна Предтечи: тайны и запреты важного праздника

Православные верующие 9 марта отмечают первое и второе обретение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. Однако из-за того, что 2024 год — високосный, празднование переносится на 8 марта. В традиции Православной церкви существуют предания о трех обретениях главы последнего пророка Ветхого Завета, в честь каждого из них установлено отдельное празднование. История и традиции праздника — в материале «Известий».

Смерть пророка: за что казнили Иоанна Предтечу

Иоанн Предтеча является одним из самых почитаемых святых в Православной церкви, в его честь установлено семь праздников — больше, чем в память о любом другом святом. В 11-й главе Евангелия от Матфея приводятся слова Иисуса о нем: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Дословно «предтеча» обозначает «тот, кто течет перед» или «первопроходец». Он считается великим пророком, который рассказывал людям о скором пришествии Иисуса Христа.

Иоанн Предтеча был выходцем из знатной семьи, его отец — Захария, — как и все священники, считался потомком Аарона, брата пророка Моисея, а корни происхождения матери Елисаветы идут к роду царя Давида. Его родители долгие годы оставались бездетными, а когда на исходе лет к Захарии явился архангел Гавриил и сообщил о скором появлении сына, тот не поверил и на время был лишен возможности говорить. Речь вернулась к нему после рождения Иоанна.

Фото: commons.wikimedia.org Икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя»

О жизни Иоанна Крестителя до появления с проповедью из пустыни ничего не известно. На 30-м году жизни он пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения, и стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов, а также крестить людей в водах реки. Спустя время именно ему выпало право крестить Иисуса. Он носил грубую одежду из верблюжьей шкуры, ел мед диких пчел и всё время пребывал в молитве. Отказывая себе в комфорте, святой не требовал такого от остальных. Людей, которые приходили послушать его проповедь, Иоанн призывал к нравственному исправлению жизни — покаянию.

Казнь Иоанна напрямую связана с его проповедями, в миру он славился как бескомпромиссный и строгий обличитель греховной жизни. Он критиковал всех, кто позволял искушениям взять верх над духом и вел греховный образ жизни. В числе обличаемых был и правитель этих мест, царь Ирод Антипа, сын Ирода Великого, который развелся со своей женой и стал жить с женой своего брата Иродиадой. Иоанн Креститель смело обличал грех правителя, за что и был заточен в темницу. Однако Ирод не казнил пророка, поскольку боялся народного возмущения и гнева Господа.

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Спустя время святой всё-таки был казнен, это трагическое событие связано с пиром в честь Ирода. Согласно преданию, ключевую роль в гибели святого сыграла дочь Иродиады — Саломея. В награду за прекрасный танец она получила возможность выбрать, что пожелает, и захотела получить голову Крестителя на блюде. Иоанн Предтеча был казнен во время пира, а история о Крестителе и Саломее стала популярным сюжетом для самых известных живописцев Ренессанса.

Обретение главы Иоанна Предтечи в 2024 году: вопрос веры, а не науки

По преданиям, Иродиада не позволила похоронить голову пророка вместе с телом и скрыла ее в дворце. Спустя время ее забрала служанка и в глиняном кувшине похоронила на Елеонской горе, где сегодня находится много святых мест. Спустя годы вельможа Иннокентий, купивший эти земли, решил построить на том месте церковь и при копании рва для фундамента обнаружил кувшин с реликвией. Глава Иоанна Предтечи была опознана по исходившим от нее знамениям. Иннокентий бережно хранил находку, но, опасаясь ее осквернения, спрятал в церкви. Здание впоследствии обветшало и разрушилось, а реликвия была утрачена.

Фото: commons.wikimedia.org «Положение во гроб Иоанна Предтечи»

Второе обретение главы Иоанна пришлось на время правления Константина Великого, голову святого нашли монахи-паломники. Одному из них явился сам Иоанн Креститель и указал на место, где искать реликвию. Монахи нашли реликвию и отдали ее сирийскому гончару, который бережно хранил святыню, а перед смертью запечатал ее в сосуде и передал сестре. Позже глава оказалась у священника-арианина, который с ее помощью поддерживал авторитет арианского вероучения. После того, как обман раскрылся, он спрятал святыню в пещеру около города Емессы (ныне Сирия). Позднее на том месте был возведен монастырь, главу нашли в третий раз и перенесли в Константинополь в 452 году.

Волнения, связанные со ссылкой Иоанна Златоуста, вынудили перенести главу в Емессу, а в начале IX века — в Команы (ныне Турция). В 850 году главу вновь перенесли в Константинополь. После третьего обретения главы дальнейшая судьба мощей Иоанна доподлинно неизвестна. По одним данным, ее разделили на две, а по другим — на семь частей, которые разошлись по разным монастырям и храмам мира. Считается, что сегодня передняя часть главы хранится во французском Амьене, еще одна — в римской церкви папы Сильвестра, также есть данные о нахождении частиц главы в монастыре Дионисиат на Афоне, и, наконец, иноки Гандзасарского монастыря в Нагорном Карабахе утверждают, что тоже хранят у себя частицу главы, попавшую сюда после крестовых походов.

Фото: commons.wikimedia.org Первое обретение главы Иоанна Предтечи

По мнению ученых, решить проблему невозможно и-за недостатка данных. Поэтому местоположение главы Иоанна Предтечи — вопрос веры, а не науки.

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Иоанн Предтеча: почему его мощи особо почитаемы

Важное положение Иоанна основывается на уважении, которое ему выказывал сам Иисус Христос. Православное представление об Иоанне как о важнейшем молитвеннике за всех христиан наиболее ярко проиллюстрировано тем, что во время интерцессии (ходатайственной молитвы) его имя поминается сразу за именем Богородицы. Иоанну Крестителю отведены семь праздников: Зачатие Иоанна Предтечи, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Собор Иоанна Крестителя, первое, второе и третье обретение главы Иоанна Предтечи и другие. Иоанн Креститель почитается не только православными и католическими христианами, но и мусульманами — как великий праведник.

Верующие прикладываются к мощам Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В день праздника обретения главы Иоанна Предтечи, как и в другие праздники в его честь, принято читать молитвы святому и просить у него о здоровье. Категорически запрещается злоупотреблять алкоголем и сквернословить, а также предаваться другим греховным деяниям.

Согласно народным поверьям, выпавший в этот день снег был предвестником холодной Пасхи, а гнездование птиц с северной стороны дерева предвещало теплое лето.