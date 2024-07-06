Иван Купала: история и традиции праздника, чего нельзя делать

День Ивана Купалы — один из самых известных народных праздников, сочетающий в себе языческие и христианские корни. Торжество зародилось во времена восточных славян и было посвящено летнему солнцестоянию и расцвету природы. По заветам предков на Ивана Купалу отправлялись купаться на водоем, чтобы смыть с себя все грехи, а после разжигали костры и прыгали через пламя, чтобы привлечь в жизнь удачу и любовь. Как появился праздник Ивана Купалы, когда он отмечается в 2024 году и какие интересные приметы и традиции торжества сохранились до наших дней, рассказывают «Известия».

Иван Купала: история, смысл и время праздника

Происхождение праздника Ивана Купалы берет свое начало со времен язычества , однако когда именно он появился — до сих пор неизвестно. По одной из версий, в дату торжества восточные и западные славяне отмечали другой праздник — День летнего солнцестояния. Он был посвящен божеству по имени Купала, которого почитали в качестве покровителя плодородия, тепла и летнего солнца.

Некоторые исследователи славянской культуры полагают, что имя летнего божества отражает главные ритуалы праздника. Язычники в этот день обязательно совершали омовение в водоемах и банях, а также прыгали через костер, тем самым очищая себя от грехов и защищая свою семью от болезней и несчастья.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Имя Иван появилось в названии праздника после Крещения Руси . В тот период все языческие традиции подвергались серьезным трансформациям. Первоначально священники пытались заменить народный праздник на Рождество Иоанна (Ивана) Крестителя, поскольку обычаи и ритуалы языческого торжества противоречили христианским канонам . В православии святого Иоанна Крестителя еще называют Предтечей («предшественник»), поскольку он первый предсказал скорый приход на землю Спасителя, а затем крестил Христа в Иордане.

Для христиан Рождество Иоанна Предтечи имеет особое значение, поэтому христианское торжество должно было заместить языческий праздник. Однако искоренить устоявшиеся в веках традиции не получилось, и праздник стал именоваться Иваном Купалой, совместив в себе языческие и христианские начала.

При переходе России на юлианский календарь дата праздника перестала совпадать с днем летнего солнцестояния. С тех пор Ивана Купалу ежегодно отмечают 7 июля, а астрономическое событие приходится на 20 или 21 июня.

Иван Купала: традиции, запреты и народные приметы

Многие языческие традиции на Ивана Купалу были связаны с природной стихией, поскольку предки верили, что проведение обрядов и ритуалов в определенные праздники помогает им обезопасить жизнь от невзгод.

Считается, что в ночь на Ивана Купалу в гармонию приходят две противоположные стихии — огонь и вода, которые в этот день обладают особой магической силой. Поэтому праздничное утро принято начинать с омовения утренней росой, которая на Ивана Купалу дарит молодость и красоту. В дневное время полагается окунуться в любой водоем, чтобы смыть с себя все тяготы и защититься от злых духов.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сохранилась традиция в вечернее время прыгать через ритуальные костры. Девушки делают это, чтобы сохранить привлекательность и защититься от болезней, а юноши — чтобы привлечь в жизнь удачу и благополучие. Но чаще всего через костер прыгают влюбленные. Языческая традиция гласит, если молодая пара возьмется за руки и прыгнет через праздничный огонь, то будет век неразлучна. Также считается, что огонь на Ивана Купалу способен исцелить от сглаза и невезения.

Полевым цветам и травам тоже приписывали магическую силу в этот день. Поэтому в ночь на Ивана Купалу все женщины отправлялись собирать цветы и травы. Из них плели венки и обереги от нечистой силы, а также готовили отвары, которым присваивали целебные свойства. Кроме того, травы использовали для заготовки банных веников. Считалось, что массаж таким веником помогает избавить человека от любой хвори.

Практически все языческие ритуалы, выполняемые предками в этот день, были призваны прогнать злых духов и обеспечить счастье и долголетие тем, кто в них участвует.

В Русской православной церкви напомнили, что праздник Ивана Купалы совпадает с православным постом. Поэтому верующим в этот день нельзя устраивать пиршества и употреблять алкоголь. На праздничный стол разрешается подать рыбу, фрукты, ягоды, овощные блюда, каши, постные пироги и супы.

Помимо языческих традиций на Ивана Купалу существовали определенные запреты. Считалось, что найденные в день торжества деньги принесут нашедшему несчастье , поэтому оброненный кошелек, купюру или лежащую на земле монету лучше обойти стороной или вернуть владельцу. Кроме того, славяне верили, что спать в эту праздничную ночь нельзя . Сейчас этот запрет практически никто не соблюдает.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В день торжества существовало также множество народных примет, связанных с замужеством, здоровьем и погодой. Предки считали, что чем дальше пущенный по реке венок в этот день уплывет, тем счастливее его хозяйка будет. Чья свечка, вставленная в венок, прогорит дольше других, у той будет самая долгая жизнь. А если венок расплелся — замужества в этом году можно не ждать. Утонул венок — к бедам, горестям и недугам .