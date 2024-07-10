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Что такое семейная налоговая выплата и кто сможет ее получить

С 2026 года россиянам будет доступна семейная налоговая выплата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России появится семейная налоговая выплата, которая станет еще одной мерой поддержки семей с детьми. Получать ее смогут работающие родители с низкими доходами. Соответствующий закон 10 июля принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. «Известия» рассказывают, что такое семейная налоговая выплата, кому она положена и как ее получить.

Кому положена семейная налоговая выплата

Согласно нововведениям, подготовленным правительством, ежегодные выплаты получат родители, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Они должны иметь российское гражданство, быть налоговыми резидентами страны и постоянно проживать на ее территории.

Среднедушевой доход работающей семьи при этом не должен превышать полтора прожиточных минимума в регионе проживания.

Размер семейной налоговой выплаты составит 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ее будут рассчитывать как разницу между суммой НДФЛ за год, который предшествует году обращения за выплатой. Таким образом, выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданам, пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

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В Минтруда также рассказали, что выплата коснется около 4 млн российских семей. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина исчислять ее будут в первоочередном порядке.

Как получить семейную налоговую выплату

Такая мера поддержки будет доступна семьям с 2026 года. Сама налоговая база для расчетов будет сформирована уже в следующем году.

Гражданам, которые решат получить выплату, нужно будет подать заявление через «Госуслуги» или же напрямую обратиться в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) — оператора семейной налоговой выплаты. Размер будет зависеть от суммы уплаченных налогов и рассчитываться индивидуально для каждой семьи.

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Заявление необходимо будет подать с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ. Получить вычет за 2025 год россияне смогут в тот же период в 2026 году.

Ранее «Известия» писали, что президент в ходе встречи с семьями ― финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» 8 июля поручил не учитывать другие налоговые вычеты при расчете налоговой семейной выплаты. Он подчеркнул, что прежде всего нужно исходить из интересов семьи. Сейчас в России существует несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный и общий для семей.

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