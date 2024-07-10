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Сюжет:

FT узнала об агонии у демократов из-за Байдена

FT: попытки Байдена удержаться в предвыборной гонке усилили агонию демократов
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу. Об этом сообщило 9 июля издание Financial Times.

«Во вторник президент, известный своим упорством, напомнил о том, как трудно может быть сместить его, поскольку он и его команда развернули отчаянную кампанию в эфире и за кулисами, чтобы вернуть себе поддержку некоторых колеблющихся демократов в конгрессе», — говорится в публикации.

Известный донор Демократической партии, бизнесмен Гидеон Штайн выразил опасения, что упрямство Байдена ставит под угрозу демократию в США. По его словам, которые приводит газета, непреклонность действующего главы государства потянет за собой напряженные гонки в палате представителей и сенате.

Другой неназванный донор обвинил Байдена и его помощников в «игре в русскую рулетку, где на кону стоит весь мир».

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Ранее, 2 июля, американский конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена не участвовать в президентской гонке. Как подчеркнул демократ, есть много людей, которые хотели бы сделать подобное заявление, но испугались, что это может усложнить жизнь нынешнему американскому лидеру.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. При этом 1 июля издание Axios отмечало, что команда Байдена планирует сохранить его в качестве кандидата на пост главы государства.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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