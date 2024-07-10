Новое лейбористское правительство Великобритании поддерживает ранее принятое решение о том, что Украина может использовать переданное ей Лондоном оружие для ударов по российским территориям. Соответствующее заявление британского премьер-министра Кира Стармера приводит газета Financial Times (FT) 10 июля.

Стармер отметил, что оружие должно использоваться «в соответствии с международным гуманитарным правом» и «в оборонительных целях». При этом, по его словам, Киев вправе решать, как применять оружие.

Журналисты отмечают, что комментарий Стармера перекликается с позицией его предшественника на посту главы британского правительства Риши Сунака.

До этого, 5 июля, Стармер также выражал «приверженность непоколебимой поддержке Украины». Новый глава правительства подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание поддержки Киеву. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном на фоне изменений в британском правительстве.

Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании 5 июля и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день сформировал новое правительство.

Ранее, 14 мая, глава минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву британским оружием наносить удары по Крыму. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал это «уловками дьявола», а зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Москва готова дать отпор подобным действиям.

Песков, в свою очередь 20 мая сообщил, что Россия создает санитарную зону для того, чтобы обезопасить свои города от обстрелов Вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что российская армия продолжает наступление на харьковском направлении именно с этой целью, поскольку Украина продолжает обстреливать приграничные населенные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.