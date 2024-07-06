Новый премьер Великобритании Стармер заявил о непоколебимой поддержке Украины

Великобритания продолжит помогать Киеву и после смены кабинета премьер-министра. Об этом 5 июля во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил новый британский премьер Кир Стармер.

«Премьер-министр начал с того, что для него было важно подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине в свой первый день пребывания на этом посту», — приводит слова Стармера канцелярия.

Новый глава правительства также подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание поддержки Киеву. Лидеры стран также затронули тему предстоящих саммитов НАТО и Европейского политического сообщества.

Кроме того, Стармер отметил, что надеется на скорую личную встречу с Зеленским.

Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании 5 июля и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

Тогда же предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент.

Позднее Стармер провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине. Стороны подтвердили свою непоколебимую приверженность помощи Киеву.

Между тем правительство Великобритании оказывало Киеву финансовую и военную поддержку. Так, бывший премьер страны Риши Сунак был намерен объявить о выделении Лондоном £242 млн ($309 млн) на нужды Украины на саммите G7.

В мае министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о передаче Киеву пакета военной помощи на $191 млн. Средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.