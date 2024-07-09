Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле и стал самым молодым игроком на поле в полуфинале крупного турнира (Евро или чемпионата мира), которому удалось забить гол.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Испанец в возрасте 16 лет и 362 дней отправил мяч в ворота сборной Франции в ходе матча в рамках полуфинала Евро-2024.

«Ямаль побил рекорд легенды бразильского футбола Пеле, который в 17 лет и 244 дня сыграл против Франции в полуфинале ЧМ-1958», ― пишет «Спорт-Экспресс».

Прежним рекордсменом Евро в свою очередь был швейцарец Йохан Фонлантен, он забил в 18 лет и 141 день.

9 июля на поле вышли сборные Испании и Франции, а 10 июля за выход в финал поборются команды Нидерландов и Англии.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года. Встреча в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.

До этого, 5 июля, в полуфинал Евро-2024 вышла сборная Франции, одержав победу над командой Португалии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а вот счет по серии пенальти cоставил 5:3 в пользу французских футболистов.

Тогда же сборная Германии по футболу проиграла Испании в матче чемпионата Европы. Испанские футболисты тоже прошли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.