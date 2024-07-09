Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу наступила стадия полуфинальных игр: 9 июля сыграют сборные Испании и Франции, а 10 июля за выход в финал поборются команды Нидерландов и Англии. Обе встречи начнутся в 22:00 мск. О том, в каком состоянии коллективы подходят к решающим стадиям, кто пропустит матчи, а кто станет главным героем, — в материале «Известий».

Испания на Евро-2024: состав сборной, матчи, статистика

Испания идет по дистанции турнира без потерь: команда одержала пять побед в пяти встречах, забив 11 мячей и пропустив два. Подопечные Луиса де ла Фуэнте радуют болельщиков ярким футболом, команда делает ставку на быструю фланговую игру с активными подключениями защитников. Многочисленными разрезающими передачами «Красная фурия» регулярно вскрывает оборону соперника. Главными звездами на турнире являются 16-летний вундеркинд из «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Атлетика» Нико Уильямс. За него та же «Барселона» готова заплатить огромные деньги, но сам он не спешит уходить. Полузащитник Родри «цементирует» центр поля, давая свободу хавбекам Фабиану Руису и Дани Ольмо, которые на двоих забили четыре гола.

Однако в полуфинале не сможет сыграть одна из главных звезд и старожил команды Дани Карвахаль. Защитник «Реала» был удален в четвертьфинале против Германии. Пропустит встречу и центральный защитник Робен Ле Норман. Для подопечных Луиса де ла Фуэнте это большие потери, поскольку у французов на левом фланге есть Килиан Мбаппе, и не совсем понятно, кто именно будет его закрывать. Маловероятно, что «фурия» перейдет в три центральных защитника, на правый фланг может отправиться Хесус Навас, но ему 39 лет, а вариант с перемещением направо Алехандро Гримальдо выглядит рискованно, поскольку он левша.

Франция на Евро-2024: состав

Франция является одной из самых противоречивых команд Евро. На счету подопечных главного тренера Дидье Дешама один мяч, который был забит с пенальти, дважды соперники отправляли голы в свои ворота, принося тем самым победу чемпионам мира 2018 года.

Главная звезда команды Килиан Мбаппе еще в первом матче сломал нос, после чего не может набрать оптимальные кондиции. Вопросы есть и к другим игрокам. Один из лучших плеймейкеров мира и основополагающий футболист команды Антуан Гризманн из «Атлетико» пока не радует болельщиков: ему не удается брать игру в свои руки и стать основополагающим звеном между обороной и атакой. А при плохой форме Мбаппе других лидеров у французов не находится. Игра команды для нейтрального зрителя не очень интересна, а главный тренер Дидье Дешам даже призывал критиков выключить телевизоры.

Таким образом, в полуфинале сойдутся легкая, быстрая и молодая испанская команда с тяжеловесным, очень прагматичным коллективом.

Англия на Евро-2024: матчи, состав

Англия — одна из самых обсуждаемых команд любого турнира, поскольку их априори считают фаворитами. Главного тренера команды Гарета Саутгейта критикуют за пассивный футбол при наличии в группе атаке полузащитников Джуда Беллингема из «Реала», Фила Фодена из «Манчестер Сити» и нападающего «Баварии» Харри Кейна. Однако так же они играли и на Евро-2020, где уступили в финале Италии. На групповой стадии англичане одержали лишь одну победу, однако вышли из группы. В шаге от вылета они были и в 1/8 финала, где спаслись в добавленное время в игре со Словакией, а затем забили и победный мяч, выиграв 2:1.

Похожая история произошла и в четвертьфинале против Швейцарии, где Англии пришлось вновь отыгрываться. Но и здесь они сравняли счет, довели игру до серии пенальти и победили. Кейн и Беллингем на турнире забили по два мяча, но игрой они не выделяются. Саутгейт успокаивает общественность, говоря, что всё в порядке. Он даже обвинил английских журналистов в «сливе» тактики команды. В игре со Швейцарией команда поменяла расстановку и вышла играть в три центральных защитника, но должного эффекта это не дало.

Пойдет ли Англия вновь на подобный эксперимент в матче с Нидерландами или Саутгейт вернется к проверенной схеме, пока не понятно, но варианты и, главное, состав у него есть.

Нидерланды на Евро-2024: состав, матчи

Нидерланды как финалисты чемпионата мира 2010 года имели все шансы не выйти даже из группы: они обыграли Польшу, но разошлись миром с Францией и проиграли Австрии, однако по дополнительным показателям оказались в плей-офф. В 1/8 финала они без проблем разобрались с Румынией 3:0, а в четвертьфинале выдали, возможно, свой самый яркий матч на турнире, обыграв Турцию 2:1.

Главной звездой команды является нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, на счету которого три забитых мяча. Кроме него, можно выделить вратаря команды Барта Вербрюгена из «Брайтона», «затащившего» своими спасениями коллектив в полуфинал.

Проблема для Нидерландов заключается в том, что у команды плохо ходит мяч, а в центре поля не хватает игрока, который будет мячи «выгрызать» у соперников. Тем не менее у подопечных главного тренера Рональда Кумана очень яркий и разнообразный состав, а наличие защитников Вирджила Ван Дайка из «Ливерпуля» и Стефана Де Фрея из «Интера» очень помогает при штрафных и угловых.

Также при Кумане Нидерланды стали играть более гибко и дисциплинированно, но это не всегда приносит результат.

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В полуфиналах встретятся очень разные сборные: молодые и задорные испанцы, прагматичные французы, дисциплинированные голландцы и упрямые англичане. Чемпионат Европы завершится в Германии 14 июля, в этот день пройдет финал. Матча за третьее место на турнире нет, а команды, проигравшие полуфиналы, получат бронзовые медали.

9 июля сыграют сборные Испании и Франции, а 10 июля — команды Нидерландов и Англии. Обе встречи пройдут в 22:00.