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Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года

Сборная Нидерландов одержала победу над Турцией и вышла в полуфинал Евро
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Встреча прошла в субботу, 6 июля, в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.

Счет открыла сборная Турции — на 35-й минуте отличился защитник Самет Акайдын. После у команды победителей гол на 70-й минуте забил защитник Стефан де Врей, а на 76-й минуте автогол оформил защитник турецкой сборной Мерт Мюлдюр.

Сборная Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы.

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Таким образом определилась четверка полуфиналистов чемпионата Европы – 2024. Во вторник, 9 июля, сыграют команды Испании и Франции, а на следующий день, 10 июля, борьбу за право выхода в финал продолжат сборные Англии и Нидерландов. Обе игры начнутся в 22:00 мск.

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