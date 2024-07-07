Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года
Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.
Встреча прошла в субботу, 6 июля, в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.
Счет открыла сборная Турции — на 35-й минуте отличился защитник Самет Акайдын. После у команды победителей гол на 70-й минуте забил защитник Стефан де Врей, а на 76-й минуте автогол оформил защитник турецкой сборной Мерт Мюлдюр.
Сборная Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы.
Таким образом определилась четверка полуфиналистов чемпионата Европы – 2024. Во вторник, 9 июля, сыграют команды Испании и Франции, а на следующий день, 10 июля, борьбу за право выхода в финал продолжат сборные Англии и Нидерландов. Обе игры начнутся в 22:00 мск.