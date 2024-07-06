Сборная Англии обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧЕ по футболу
Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Швейцарии забил нападающий Брель Эмболо на 75-й минуте, а позднее, на 80-й, сравнял счет полузащитник Букайо Сака. В серии пенальти победу одержали англичане (5:3).
Матч четвертьфинала прошел на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в немецком Дюссельдорфе.
Англичане впервые с 1996 года выиграли серию пенальти на чемпионате Европы. Они являются финалистами Евро-2020, тогда сборная впервые сыграла в решающем матче турнира, но уступила итальянцам (1:1, 2:3 по пенальти).
Ранее, 5 июля, в полуфинал Евро-2024 вышла сборная Франции, одержав победу над командой Португалии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а вот счет по серии пенальти cоставил 5:3 в пользу французских футболистов.
Тогда же сборная Германии по футболу проиграла Испании в матче чемпионата Европы. Испанские футболисты тоже прошли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Евро-2024, который принимает Германия, завершится 14 июля.