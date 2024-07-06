Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Сборная Франции по футболу в серии пенальти обыграла команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира.
Матч прошел в пятницу, 5 июля, в Гамбурге. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а вот счет по серии пенальти оставил 5:3 в пользу французских футболистов.
Пятеро французских футболистов, пробивших в серии 11-метровых, — Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Барколя и Тео Эрнандес. А вот у португальских спортсменов отличись только трое — Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш. Единственный промах допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.
Полуфинальная встреча пройдет 9 июля в Мюнхене, начало в 23:00 по местному времени (22:00 мск).
В этот же день сборная Германии по футболу проиграла Испании в матче чемпионата Европы, испанские футболисты также прошли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Евро-2024, который принимает Германия, завершится 14 июля.