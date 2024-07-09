В ШОС работают над созданием единой системы расчетов

В Шанхайской организации сотрудничества работают над созданием единой системы расчетов. Платформа поможет реализовывать платежи в нацвалютах, передает телеканал «Известия». Россия уже предложила собственный платежно-расчетный механизм. ШОС может перенять опыт БРИКС в разработке системы. В объединении уже прорабатывается запуск платформы BRICS Bridge. Система позволяет проводить платежи между странами напрямую. В ШОС также работают над ростом доли расчетов в нацвалютах. Часть платежей РФ в коммерческих операциях со странами превысила 92%. Успешнее всего торговля в нацвалютах продвигается с КНР.

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