В четырех городах России появятся офлайн-квесты
«Яндекс Плюс» запустит офлайн-квесты в нескольких российских городах. «Сити Квест» уже доступен в Москве, а скоро появится в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани
Стать участником «Плюс Сити Квеста» в столице можно уже с 9 июля, а даты запуска в остальных городах будут объявлены в ближайшее время. Для игроков подготовлены специальные маршруты и задания, выдаваемые через Telegram-бот.
Маршруты квестов состоят из необычных городских локаций, а составлялись они с помощью местных гидов. В Москве квест начинается в районе Чистых прудов, однако в будущем могут появятся и новые прогулочные направления. Задания же придуманы так, чтобы участники могли найти и почувствовать все плюсы лета.
В награду участники квестов получат приятные сюрпризы и уникальный объект в игре «Плюс Сити».
«Плюс Сити Квесты» проводятся не впервые. Так, в прошлом году маршруты квестов были организованы в 17 разных локациях Москвы. За три недели в них приняли участие 10 тыс. человек, суммарно они прошли более 47 млн шагов.