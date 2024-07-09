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Начальнику кадрового главка МО Кузнецову продлили арест до 12 октября

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Военный суд продлил арест начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, до 12 октября. Об этом сообщается 9 июля.

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому Кузнецову подлежит удовлетворению», — приводит ТАСС решение судьи, согласно которому арест генерала продлен до 12 октября.

Защита Кузнецова обжалует решение суда, так как ранее она настаивала на смягчении меры пресечения.

Следственный комитет (СК) России 14 мая возбудил в отношении начальника кадрового глава Минобороны уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Кузнецов на посту начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ получил взятку от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».

Генеральская линия: что грозит арестованному главному кадровику Минобороны
Во время обыска у Юрия Кузнецова нашли 100 млн рублей, ценные монеты и коллекционные часы

Также 14 мая был заключен под стражу фигурант по делу Кузнецова Лева Мартиросян, который позже, 28 мая, обжаловал арест. Уточнялось, что Мартиросян и Кузнецов были знакомы и военнослужащий лично получил взятку в виде «иного имущества в особо крупном размере». По данным правоохранителей, экс-чиновник оказывал общее покровительство обвиняемому.

По месту проживания Кузнецова также прошли обыски. У него были найдены и изъяты около 100 млн рублей и различные предметы роскоши, в том числе золотые монеты и коллекционные часы.

Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской Республики. Окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко в 1990 году, после чего учился в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (1998 г.) и в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2005 г.). Был назначен начальником главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

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