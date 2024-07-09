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Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом

Опрос USA Today: вице-президент Харрис может победить Трампа на выборах
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shawn Thew
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Вице-президент США Камала Харрис могла бы с небольшим отрывом победить Дональда Трампа на выборах президента страны Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный демократами, результаты которого приводит 9 июля USA Today.

Как следует из данных опроса, Харрис обходит Трампа только на один пункт со счетом 42% против 41% соответственно. Погрешность опроса составила около 3,1 п.п.

Другие возможные кандидаты-демократы в отличие от Харрис выступили бы хуже и не составили бы конкуренцию Трампу. Действующий президент США Джо Байден также уступает Трампу на один пункт.

Уточняется, что экс-президент США показал лучшие результаты в опросе среди мужчин и молодых людей в возрасте 18–29 лет, тогда как Байден имел преимущество среди женщин и избирателей в возрасте 30–49 лет.

Опрос проводился среди 1 тыс. избирателей, которые, вероятнее всего, примут участие в голосовании на всеобщих выборах в ноябре. Его проводили после теледебатов Байдена и Трампа в период со 2 по 6 июля в режиме онлайн и с помощью телеоператора в прямом эфире.

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Ранее во вторник экс-кандидат на пост президента США Талси Гэббэрд заявила, что Харрис не была компетентна в роли вице-лидера, а при победе Байдена есть реальный шанс, что она станет главой государства. Она указала, что все решения по внешней политике за Байдена принимают шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

В случае победы Харрис ситуация не изменится, добавила Гэббэрд.

Разговоры о том, что действующий глава Белого дома может выйти из президентской гонки, начались после его дебатов 27 июня с Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии началась паника после выступления Байдена. Сам он заявил, что останется в гонке.

В своем письме демократам глава Белого дома заявил, что является самым квалифицированным кандидатом, способным победить Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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