Врач рассказала про пользу и вред кваса

Квас — один из наиболее популярных летних напитков. Он отлично утоляет жажду, содержит витамины, а также полезные микроорганизмы, которые помогают нормализовать работу органов ЖКТ. Каким бывает квас и чем он полезен, «Известиям» 10 июля рассказала гастроэнтеролог врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В кулинарных книгах можно найти более 500 различных рецептов кваса. Условно их можно разделить на две большие группы в зависимости от того, как напиток воздействует на здоровье.

К первой группе относится домашний и промышленный непастеризованный квас. Такие напитки готовят с использованием дрожжей, и в их составе есть полезные микроорганизмы, которые поддерживают работу пищеварительного тракта.

«Процесс брожения в «живом» квасе может сохраняться в течение 1–2 дней, если напиток хранится при комнатной температуре, и до двух месяцев, если он стоит в холодильнике при температуре 2–6 градусов. Всё это время бактерии будут продолжать поглощать сахар из кваса. В результате напиток станет более низкокалорийным и кислым, в нем увеличится содержание этилового спирта. Именно поэтому «живой» квас (особенно домашний) следует с большой осторожностью употреблять детям и беременным женщинам», — предупреждает врач.

Во вторую группу входят различные виды пастеризованного кваса. Такой напиток готовят в промышленных условиях. Перед тем как разлить по бутылкам, его нагревают, чтобы убить все микроорганизмы, а для сохранения вкусовых качеств добавляют консерванты и стабилизаторы.

Пастеризованный квас может храниться до одного года при комнатной температуре. Вкусовые характеристики и калорийность в течение всего этого времени не изменятся, равно как и содержание этилового спирта. По закону его должно быть не более 1,2% от общего объема жидкости.

«Как в живом, так и в пастеризованном квасе есть небольшое количество витаминов E, PP, витаминов группы B и никотиновой кислоты. Эти вещества полезны для сердца, сосудов и иммунитета в целом. Но стоит отметить, что концентрация витаминов в квасе крайне невысокая, чтобы закрыть хотя бы часть дневной потребности в них», — подчеркивает Кашух.

Как и у многих других продуктов, у кваса есть свои противопоказания. С осторожностью его следует употреблять людям с сахарным диабетом (в напитке содержится сахар), тем, у кого имеется целиакия — непереносимость растительного белка глютена, болезни печени и желудка (такие, например, как гастрит, гепатит, цирроз печени), артериальная гипертензия — повышенное артериальное давление.

Не рекомендуется пить квас и детям до трех лет: у них сладкий газированный напиток может вызвать боль и вздутие живота. С трех лет квас можно постепенно вводить в рацион, внимательно следя за тем, как организм на него реагирует.

Здоровым людям квас можно пить без ограничений. Главное, чтобы напиток не был ледяным. В жару перепад температур может привести к повреждению эмали зубов.

«В заключение стоит сказать о том, можно ли водить автомобиль после употребления кваса. Если речь идет о промышленном пастеризованном квасе — да, за руль садиться разрешено. Однако если вы выпили домашнего кваса, который продолжает бродить даже после приготовления, то от управления автомобилем следует воздержаться. Количество этилового спирта в таком напитке может превышать допустимые нормы. Это может быть опасно и привести к ДТП», — резюмировала врач.

30 мая Кашух рассказала, что у окрошки на квасе есть свои плюсы. Так, в состав натурального кваса естественного брожения входят витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и полезные бактерии, которые также способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. А вот магазинные квасы, по ее словам, не лучший выбор.