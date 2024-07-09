Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области
В Островском районе Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом погиб мужчина, еще три человека пострадали. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Авария произошла около полуночи 8 июля на 338-м км федеральной трассы Р-23. 46-летний водитель внедорожника Lifan при повороте налево врезался во встречный автобус, движущийся по маршруту № 910 Пустошка — Санкт-Петербург.
В результате лобового столкновения водитель внедорожника получил тяжелы травмы, от которых впоследствии скончался в медучреждении. Также в ДТП пострадали две его пассажирки и второй водитель автобуса.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее, 9 июля, в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за минувшие сутки на дорогах страны произошло 283 дорожно-транспортных происшествия, в которых 29 человек погибли и 343 пострадали.