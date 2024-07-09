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Орешкин анонсировал сотрудничество РФ и Индии в фармацевтике и авиастроении

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили экономические цели российско-индийского сотрудничества, в числе которых взаимодействие в области фармацевтики, авиастроения и использования национальных платежных систем. Об этом 9 июля заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин.

«Мы увидим большие показатели, больше совместных проектов, взаимных инвестиций. Поэтому фармацевтика — один из таких секторов, где будет бурно развиваться сотрудничество России и Индии», — указал Орешкин, добавив, что Индия стала первым партнером России в данной области, сместив Германию.

Помощник президента также ответил на вопрос, рассматривается ли сторонами вариант сборки российских самолетов в Индии.

«Всё, что касается промышленной кооперации, — это отдельное направление двустороннего сотрудничества. Поэтому здесь, в том числе в таких современных отраслях, как авиастроение, конечно же, взаимодействие будет», — сказал Орешкин.

Важным звеном в обеспечении двусторонней торговли помощник президента назвал и тему использования национальных платежных систем. По его словам, она также не осталась без внимания.

«Конечно, [тема] обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия», — ответил он журналистам.

По итогам российско-индийских переговоров в Кремле стороны также поставили цель достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году, указал помощник президента. Он добавил, что «динамика в торговле очень хорошая».

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Ранее в этот день Путин и Моди провели официальные переговоры в Кремле. Позже индийский премьер назвал их продуктивными и заявил, что в ходе них обсуждались пути диверсификации индийско-российского сотрудничества в таких сферах, как торговля, безопасность, сельское хозяйство, технологии и инновации. Путин в свою очередь отметил, что отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства.

До этого, 9 июля, политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом», экскурсию для них провел гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Неофициальная встреча Моди и Путина состоялась накануне, 8 июля, в Ново-Огарево. В ходе нее российский лидер поздравил премьера с избранием на должность и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики.

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