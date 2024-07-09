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Песков назвал ракету ПВО Украины причиной разрушения детской больницы в Киеве

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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В детскую больницу в Киеве 8 июля попала ракета украинской системы ПВО, так как она была применена не должным образом. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу, в детскую», — сказал он.

Он добавил, что киевский режим использует такие пиар-операции «на крови» для создания фона участия президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, в саммите НАТО.

«Это действительно трагедия, но она используется, умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», — подчеркнул он.

Представитель Кремля назвал иезуитской и нечистоплотной действия Киева, когда трагедии на Украине совпадают с важными международными событиями.

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Ранее в этот день Песков в очередной раз напомнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.

Также во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве является подтвержденным фактом. Дипломат отметила, что Киев сразу принялся обвинять Москву.

Вместе с тем никто не упомянул о том, что по соседству с больницей находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий украинского минобороны и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, говорили и накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

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