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Юрист назвал способы защиты от пляжных краж

Юрист Русяев: даже недолгое оставление вещей без присмотра на пляже грозит кражей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В период летнего отдыха учащаются случаи хищения личного имущества граждан на пляжах. Советами о том, как обезопасить себя, а также как повысить шансы на раскрытие преступления, «Известиям» 9 июля рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Он отметил, что, согласно статистике МВД России, пляжные кражи составляют значительную долю преступлений против собственности, совершаемых в курортный сезон. Преступники, как правило, действуют по отработанным схемам, пользуясь беспечностью граждан и большим скоплением людей на пляжах.

С юридической точки зрения пляжные кражи квалифицируются по ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В зависимости от обстоятельств дела и стоимости похищенного имущества, данное деяние может рассматриваться как преступление небольшой, средней тяжести или как тяжкое преступление.

«В случае обнаружения факта кражи на пляже потерпевшему следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102. Важно помнить, что заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. При этом письменное заявление должно быть подписано заявителем. Для повышения шансов на раскрытие преступления и возврат похищенного имущества потерпевшему рекомендуется максимально подробно описать обстоятельства произошедшего и характеристики похищенных вещей. Если среди похищенного были документы, необходимо незамедлительно обратиться в соответствующие органы для их восстановления», — посоветовал юрист.

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При этом он обратил внимание, что, согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Таким образом, в случае поимки преступника потерпевший имеет право на возмещение материального ущерба.

«Конечно, очень важно не оставлять ценные вещи без присмотра. Часто на популярных пляжах организуются патрули и проводятся профилактические мероприятия. И в целом стоит критически оценить необходимость брать с собой ценные вещи. Драгоценности, дорогие часы и крупные суммы наличных лучше оставить в сейфе отеля. Если без телефона и некоторой суммы денег обойтись сложно, используйте водонепроницаемый чехол, который можно носить на шее даже во время купания», — подчеркнул Русяев.

Отдых в компании друзей или семьи, по его словам, значительно снижает риск кражи. Можно по очереди присматривать за вещами, пока остальные купаются или прогуливаются вдоль берега. Если вы на пляже в одиночестве, он рекомендовал познакомится с «соседями» по пляжу. Люди обычно с пониманием относятся к просьбе присмотреть за вещами во время короткого отлучения.

Многие популярные пляжи предоставляют услуги хранения вещей — пляжные сейфы или запирающиеся шкафчики. Не пренебрегайте этими возможностями, особенно если планируете долгое пребывание на пляже.

«Важно помнить, что даже короткое отсутствие может дать вору шанс. Не поддавайтесь искушению оставить вещи без присмотра, отлучаясь «буквально на минутку». Воры часто выжидают именно таких моментов. Старайтесь не привлекать внимание к своим ценным вещам. Используйте простую, неприметную сумку вместо дорогой брендовой. Избегайте публичного пересчитывания денег или демонстрации дорогих гаджетов», — добавил юрист.

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

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