Реклама
Прямой эфир
Общество
В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
Мир
В Китае заявили о неминуемом ответе РФ на удары по территории страны
Мир
Глава Республики Сербской назвал мирное отделение от БиГ единственной целью
Мир
WP сообщила о снятии США запрета на поставки оружия «Азову»
Интернет и технологии
В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения
Мир
СМИ сообщили о слежке ВМС США за визитом российского флота на Кубу
Армия
Ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот
Мир
В США рассказали о приказе пограничникам депортировать нелегальных мигрантов из России
Общество
В Москве городские службы перевели в режим готовности из-за сильного дождя
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на северском направлении
Мир
Politico сообщила о поддержке Макроном переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Мир
Американские инженеры полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора
Общество
Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозах с градом и порывистом ветре 11 июня
Экономика
Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума
Мир
Маск пригрозил запретом техники Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ
Мир
Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

Адвокат рассказал, как не нарваться на мошенников при бронировании тура

Адвокат Панфилов раскрыл мошенническую схему туроператоров с заселением в отель
0
Фото: Global Look Press/Christin Klose
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отпуск может быть испорчен, если за организацию запланированного путешествия берется турагентство с сомнительной репутацией. Руководитель компании «Панфилов и Партнеры», адвокат Алексей Панфилов 11 июня рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура.

Как отметил эксперт, туристические услуги может оказывать как агентство, так и физическое лицо. У компании стоит запросить документ о регистрационном учете юрлица, у физлица следует проверить агентский договор.

«Когда турист находится в ожидании отпуска и уже мысленно купается в море, то всё меньше хочется думать о сложностях, которые могут возникнуть неожиданно, ведь отель выбран, путевка оплачена. Однако, чем ближе дата заветной поездки, тем неохотнее агент отвечает на звонки клиента. С передачей документов также турфирма не торопится. После того как сорвалась поездка, прошли все сроки, туристу сообщают, что оплата была им произведена только за услуги консультационного характера. К тому же именно это и было прописано в агентском договоре. В документе нигде не было указано, что компания несет ответственность за приобретение билетов и бронь отеля», — сказал он.

Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил адвокат.

Пляжный бетон: в столицах десяти регионов нет бесплатных мест для купания
Сейчас в стране работает лишь около 610 пляжей из 3 тыс. запланированных водных зон рекреации

Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем практически перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили. Объясняется это овербукингом. Туристу предлагают другой отель, чтобы отпуск всё же состоялся. Только если ранее бронь была на четырехзвездочную гостиницу, то на этот раз клиент при заселении видит отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было никакого овербукинга. Просто агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит обратиться к агенту с требованием прислать номер заявки, по которому можно проверить статус брони», — сказал он.

Собеседник издания советовал насторожиться, если туроператор имеет только положительные отзывы.

«Не стоит доверять всему, что написано в интернете. Многие отзывы могут быть поддельными, написанными лицами, которые непосредственно связаны с работой туристической компании. Чтобы не попасться на эту уловку, стоит изучить информацию с разных сайтов. Возможно, отзывы будут идентичными, а меняться будут лишь имена тех, кто их оставил», — сказал он.

По словам Панфилова, турист имеет право отказаться от тура. Чаще всего такое случается, когда человек сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. Например, по причине болезни, изменении финансового положения, нестабильности в стране прибытия.

«Разумеется, турист пожелает вернуть средства за оплаченную путевку. Но нечестные туроператоры будут утверждать, что возврат средств возможен лишь частично либо вообще невозможен и получить деньги реально только при страховании тура. На самом деле средства должны возвращаться туристам, если поездка сорвалась из-за сообщения МИДа о необходимости воздержаться от путешествия в выбранную страну. В случае болезни вернуть всю потраченную сумму, скорее всего, не получится, так как при бронировании отеля она может быть невозвратной», — сказал он.

Не стоит связываться с агентством, которое не готово к заключению договора оказания услуг. К тому же следует запрашивать у туроператора чек, так как только с полным комплектом юридических документов можно будет обратиться в суд в случае каких-либо разногласий, заключил адвокат.

В конце мая сообщалось, что на сборы в отпуск россиянам потребуется около 35 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования «ЮMoney» и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В минимальный отпускной набор с такой стоимостью войдут чемодан, купальник или плавки, платье или шорты, шляпа и очки, пляжная обувь и кроссовки, а также косметика для загара

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024