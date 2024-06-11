Адвокат рассказал, как не нарваться на мошенников при бронировании тура

Отпуск может быть испорчен, если за организацию запланированного путешествия берется турагентство с сомнительной репутацией. Руководитель компании «Панфилов и Партнеры», адвокат Алексей Панфилов 11 июня рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура.

Как отметил эксперт, туристические услуги может оказывать как агентство, так и физическое лицо. У компании стоит запросить документ о регистрационном учете юрлица, у физлица следует проверить агентский договор.

«Когда турист находится в ожидании отпуска и уже мысленно купается в море, то всё меньше хочется думать о сложностях, которые могут возникнуть неожиданно, ведь отель выбран, путевка оплачена. Однако, чем ближе дата заветной поездки, тем неохотнее агент отвечает на звонки клиента. С передачей документов также турфирма не торопится. После того как сорвалась поездка, прошли все сроки, туристу сообщают, что оплата была им произведена только за услуги консультационного характера. К тому же именно это и было прописано в агентском договоре. В документе нигде не было указано, что компания несет ответственность за приобретение билетов и бронь отеля», — сказал он.

Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил адвокат.

Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем практически перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили. Объясняется это овербукингом. Туристу предлагают другой отель, чтобы отпуск всё же состоялся. Только если ранее бронь была на четырехзвездочную гостиницу, то на этот раз клиент при заселении видит отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было никакого овербукинга. Просто агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит обратиться к агенту с требованием прислать номер заявки, по которому можно проверить статус брони», — сказал он.

Собеседник издания советовал насторожиться, если туроператор имеет только положительные отзывы.

«Не стоит доверять всему, что написано в интернете. Многие отзывы могут быть поддельными, написанными лицами, которые непосредственно связаны с работой туристической компании. Чтобы не попасться на эту уловку, стоит изучить информацию с разных сайтов. Возможно, отзывы будут идентичными, а меняться будут лишь имена тех, кто их оставил», — сказал он.

По словам Панфилова, турист имеет право отказаться от тура. Чаще всего такое случается, когда человек сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. Например, по причине болезни, изменении финансового положения, нестабильности в стране прибытия.

«Разумеется, турист пожелает вернуть средства за оплаченную путевку. Но нечестные туроператоры будут утверждать, что возврат средств возможен лишь частично либо вообще невозможен и получить деньги реально только при страховании тура. На самом деле средства должны возвращаться туристам, если поездка сорвалась из-за сообщения МИДа о необходимости воздержаться от путешествия в выбранную страну. В случае болезни вернуть всю потраченную сумму, скорее всего, не получится, так как при бронировании отеля она может быть невозвратной», — сказал он.

Не стоит связываться с агентством, которое не готово к заключению договора оказания услуг. К тому же следует запрашивать у туроператора чек, так как только с полным комплектом юридических документов можно будет обратиться в суд в случае каких-либо разногласий, заключил адвокат.

В конце мая сообщалось, что на сборы в отпуск россиянам потребуется около 35 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования «ЮMoney» и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В минимальный отпускной набор с такой стоимостью войдут чемодан, купальник или плавки, платье или шорты, шляпа и очки, пляжная обувь и кроссовки, а также косметика для загара